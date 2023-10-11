كرة سلة - في ليلة تكريم لوكا.. ريال مدريد يهزم دالاس بطريقة درامية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 12:01

كتب : FilGoal

لوكا دونشيتش

عاد النجم السلوفيني لوكا دونشيتش من جديد إلى ريال مدريد ولكن هذه المرة كخصم وليس كلاعب في فريق كرة السلة بالنادي.

ولعب فريق دالاس مافريكس الأمريكي بقيادة نجمه لوكا دونشيتش مباراة ودية ضد ريال مدريد في ملعبه ووسط جمهوره.

وتعذ هذه المرة الأولى التي يعود فيها دونشيتش إلى ملعب ريال مدريد منذ رحيله عن الفريق وانضمامه إلى دالاس في دوري NBA.

لوكا كان يعاني من إصابة وشارك لمدة 5 دقائق فقط في المباراة من أجل تحية الجمهور وسجل 9 نقاط.

الملعب شهد حضور العديد من نجوم فريق كرة القدم لريال مدريد لمشاهدة الساحر لوكا دونشيتش أبرزهم توني كروس ولوكاس فاسكيز.

كما تم تكريم لوكا من قبل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وفاز ريال مدريد بنتيجة 127-123 بعدما كان متأخرا بفارق 14 نقطة في نهاية المباراة.

ريال مدريد NBA لوكا دونشيتش
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