بايرن يوضح إصابة مدافعه ويعلن غيابه لفترة

أوضح نادي بايرن ميونيخ يوم الأربعاء تفاصيل إصابة لاعبه الفرنسي دايوت أوباميكانو.

وأصيب أوباميكانو خلال مباراة فرايبورج بالدوري الألماني هذا الأسبوع.

وأفاد بايرن في بيان: "دايوت أوباميكانو تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة فرايبورج بالدوري الألماني".

وأضاف "سيغيب المدافع الفرنسي عن الملاعب لفترة".

الإصابة أبعدت أوباميكانو عن صفوف منتخب فرنسا الذي بدأ فترة التوقف الدولي يوم الاثنين.

وانضم مالو جوستو لمنتخب فرنسا بدلا منه.

ديديه ديشامب أعلن قبل أيام، قائمة الديوك المدججة بالنجوم من أجل فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري.

ويلعب وصيف بطل العالم لملاقاة هولندا يوم 13 أكتوبر في تصفيات يورو 2024.

ثم يلاقي اسكتلندا وديا بعدها بـ4 أيام.

ويتواجد ثلاثي هجوم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي وعثمان ديبملي وراندال كولو مواني ،على رأس الاختيارات.

وشهدت القائمة عودة جوناثان كلوس مدرب لانس بعد فترة من الغياب.

وجاءت قائمة منتخب فرنسا حين تم إعلانها كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينيان - ألفونس أريولا - بريس سامبا

الدفاع: دايوت أوباميكانو - جوناثان كلوس- ويليام ساليبا - إبراهيما كوناتي - جول كوندي - بنجامين بافارد - ثيو هيرنانديز- لوكاس هرنانديز.

الوسط: أوريليان تشواميني - أدريان رابيو - يوسف فوفانا - بوبكرا كامارا - إدواردو كامافينجا.

الهجوم: كيليان مبابي - أنطوان جريزمان - أوليفيه جيرو - راندال كولو مواني - كينجسلي كومان - ماركوس تورام - عثمان ديمبلي.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة مجموعته في تصفيات يورو 2024 بالعلامة الكاملة، 5 انتصارات في 5 مباريات.

بينما يحتل منتخب هولندا المركز الثالث برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد نظيره اليوناني وصيف المجموعة، لكن المنتخب البرتقالي لعب مباراة أقل.

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