حصاد دوري المحترفين - الجولة الثالثة.. ركلات جزاء بالجملة وأهداف كثيرة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 11:41

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة ضد أبو قير للأسمدة

شهدت الجولة الثالثة من دوري المحترفين المصري تحقيق 6 انتصارات من 10 مباريات، 4 منهم لأصحاب الأرض و2 خارج الأرض.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثالثة كالآتي:

وادي دجلة 0-2 طنطا

السكة الحديد 2-2 راية

بتروجت 1-0 بترول أسيوط

النجوم 0-3 القناة

النصر للتعدين 1-1 مصر للمقاصة

بروكسي 0-1 لافيينا

دكرنس 1-0 أسوان

جمهورية شبين 1-0 مكادي

حرس الحدود 1-0 نادي وي

غزل المحلة 2-0 أبو قير للأسمدة

وانتهت 4 مباريات بالتعادل منهم مباراة واحدة فقط بالتعادل السلبي.

شهدت الجولة تسجيل 17 هدفا منهم 9 في الشوط الأول و8 أهداف في الشوط الثاني.

كما شهدت الجولة تسجيل هدف عكسي وحيد سجله فريق راية في مرماه.

وكان أحمد علي لاعب طنطا هو صاحب حالة الطرد الوحيدة في الجولة ضد وادي دجلة.

وتم احتساب 6 ركلات جزاء خلال الجولة تم تسجيلها جميعا.

وجاءت ركلات الجزاء كالآتي:

أحمد ممدوح الجوهري لاعب النصر للتعدين في مرمى مصر للمقاصة

يحيى زكريا لاعب للمقاصة في مرمى النصر للتعدين

محمد سامي كالوشا لاعب جمهورية شبين في مرمى مكادي

حسين الحسيني لاعب مكادي في مرمى جمهورية شبين

محمود الحلواني لاعب لافيينا في مرمى بروكسي

باسم عادل لاعب السكة الحديد في مرمى راية

اللقطات تحكيمية

محمود رشدي حكم مباراة غزل المحلة مع أبو قير للأسمدة احتسب ركلة جزاء لغزل المحلة ثم بعد التشاور مع الحكم المساعد ألغاها.

الحكم محمد ناصر عباس احتسب ركلة جزاء لفريق السكة الحديد في الدقيقة الأخيرة ليعترض فريق راية وتتوقف المباراة أكثر من 15 دقيقة ثم تم استكمالها باحتساب الركلة ليسجلها باسم عادل.

لم ينجح اي مدرب جديد في تحقيق الانتصار، وبعد خسارة نادر السيد المدير الفني الجديد للنجوم من القناة بثلاثية دون رد، وتعادل راية بقيادة محمد حليم مع السكة الحديد وتعادل النصر للتعدين بقيادة محمد شرف مع مصر للمقاصة.

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