يد - دودو ينافس على جائزة أفضل لاعبي الدوري الفرنسي في سبتمبر

ينافس أحمد هشام "دودو" لاعب مونبيلييه على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة اليد خلال سبتمبر.

وتواجد دودو في القائمة المختصرة التي تنافس على الجائزة.

ويتنافس دودو مع الثنائي كامل سبرزاك لاعب باريس سان جيرمان، وتوم بيلايو لاعب دنكيرك.

دودو سجل 21 هدفا مع مونبيلييه في الدوري خلال سبتمبر، بنسبة نجاح وصلت إلى 67.7%.

بينما أحرز كامل سبرزاك 33 هدفا بنسبة نجاح وصلت إلى 89% من تصويباته.

أما بيلايو فسجل 34 هدفا بنسبة نجاح بلغت 75%.

ويتصدر مونبلييه صدارة الدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان ونيم الذي يضم محمد سند ومهاب سعيد.

الفرق الثلاثة حققت 5 انتصارات في 5 جولات.

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