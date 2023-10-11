وفاة اللاعب الفلسطيني رشيد دبور في القصف على غزة
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 11:12
كتب : FilGoal
توفي الفلسطيني رشيد دبور لاعب فريق أهلي بيت حانون إثر القصف على قطاع غزة.
وتعرض منزل اللاعب في غزة لقصف قوي من قوات الاحتلال أمس الثلاثاء ما أدى إلى وفاته.
ويشارك فريق أهلي بيت حانون في دوري قطاع غزة لكرة القدم.
ويتمنى FilGoal.com الرحة للفقيد وأن يسكنه الله فسيح جناته، ويتمنى لأهله وأسرته الصبر والسلوان.
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