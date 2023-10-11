سيد عبد الله: إمام عاشور زملكاوي أكثر من فتوح.. وهذا الثلاثي الأفضل في الأهلي

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 10:46

كتب : FilGoal

إمام عاشور - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

يرى سيد عبد الله لاعب الزمالك أن إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي وزميله السابق كان هو الأكثر تشجيعا للفريق الأبيض أثناء تواجده هناك.

سيد عبد الله

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال سيد عبد الله عبر قناة أون تايم سبورتس: "أثق في استمرار فتوح مع الزمالك فهو زملكاوي جدا وعندما تأتي إدارة جديدة وتتحدث معه في أمر التجديد أثق أنه سيستمر".

وأضاف "من زملكاوي أكثر بين إمام وفتوح؟ صراحة مما رأيته كنت أشعر أن إمام عاشور زملكاوي أكثر بكثير بعد رؤيتي لما كان يفعله وقت فترته في الزمالك ودائما ما كان يغني للنادي في غرفته دائما".

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وأكمل "بالنسبة لي، محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر ووليد الكارتي في خط الوسط والجزيري أفضل مهاجم، بينما شيكابالا وزيزو الأحرف في مصر".

وواصل "الشناوي وعبد المنعم وديانج هم الثلاثي الأفضل في الأهلي".

وتمنى "إن شاء الله أكون متواجد مع منتخب مصر الأول".

وشدد "احترم قرارات المدير الفني سواء بمشاركتي أو جلوسي على مقاعد البدلاء، وأكثر ما يميزني هو تركيزي على التدريبات فقط وبذل الجهد أكثر".

وأردف "دائما ما يكون هناك مشاكل في الزمالك وأقسم أن لاعبين آخرين لما كانوا يتحملون ما يحدث في النادي، وأثق في قدرتنا بالمنافسة على كل الألعاب".

وأشار "هناك الكثير من اللاعبين يجب أن يصلون ويدعون الله بسبب تواجدهم في أندية كبيرة بمكانة أكثر مما يستحقونها".

وأتم تصريحاته "كان هناك تواصل من وكلاء في السعودية معي بعد البطولة العربية لتقديم عروض من فرق سعودية ولكن لن أرحل إلا بموافقة وعن طريق نادي الزمالك".

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