مواعيد مباريات الأربعاء 11 أكتوبر - الأهلي في البطولة العربية للسلة
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 10:31
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباريات نصف نهائي البطولة العربية لأندية كرة السلة.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
البطولة العربية لكرة السلة
الكويت × بيروت.. 4:00 مساء - دبي الرياضية.
جمعية سلا × الأهلي.. 6:30 مساء - دبي الرياضية.
مباريات ودية
ويلز × جبل طارق.. 9:45 مساء.
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