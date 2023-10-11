مواعيد مباريات الأربعاء 11 أكتوبر - الأهلي في البطولة العربية للسلة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 10:31

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

تقام اليوم مباريات نصف نهائي البطولة العربية لأندية كرة السلة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

البطولة العربية لكرة السلة

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الكويت × بيروت.. 4:00 مساء - دبي الرياضية.

جمعية سلا × الأهلي.. 6:30 مساء - دبي الرياضية.

مباريات ودية

ويلز × جبل طارق.. 9:45 مساء.

الأهلي ويلز البطولة العربية لكرة السلة
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