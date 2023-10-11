حسين لبيب: الطعون على موقفي من الترشح؟ مش شايفها تماما

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 00:59

كتب : FilGoal

حسين لبيب في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

قلل حسين لبيب المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك من الأنباء المتعلقة بالطعن على موقفه من الترشح.

وترأس حسين لبيب قائمة موحدة في الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري.

وأجاب حسين لبيب عبر صدى البلد: "الطعون على موقفي من الترشح؟ ليس لدي تعليق. مش شايفها تماما".

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وتابع "القائمة بالكامل تبحث فقط عن مصلحة وعودة الزمالك لمكانته الطبيعية كأكبر قلعة رياضية في مصر".

وواصل "كامل احترامي للمنافسين وأتمنى لهم التوفيق ولكن تركيزي منصب فقط على قائمتي وما نستطيع تقديمة لأعضاء الجمعية العمومية وجماهير الزمالك حال حالفنا التوفيق".

وتم تحديد يوم 20 أكتوبر الجاري للدعوى لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة التي تدير النادي حاليا في أداء عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

ماذا حدث؟

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدمه باستقالته في 19 أغسطس، وبالتالي تنص اللائحة على تشكيل لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي.

واستقال الثلاثي، محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر القائم بأعمال المدير المالي وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك.

بالتالي أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة من مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي لتسيير أمور نادي الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي 21 أغسطس تقرر أن يتولى حسن موسى منصب المدير التنفيذي، رفقة أحمد فؤاد الوطن المدير المالي الجديد وأيمن عبد المنعم مدير النشاط الرياضي، قبل صدور قرار 27 أغسطس بتغيير المدير التنفيذي وتعيين عماد البناني.

وتولى عماد البناني رئاسة اللجنة بمقتضى القرار، بدلا من حسن موسى في منصب المدير التنفيذي.

فيما يستمر أحمد فؤاد الوطن في منصبه كمدير مالي، ويبقى أيمن عبد المنعم في موقعه كمدير للنشاط الرياضي.

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