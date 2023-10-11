أحمد سامي: إصابتي ليست قوية.. واختيارات فيتوريا تمنح الدافع للجميع

كشف أحمد سامي مدافع بيراميدز عن تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وانضم سامي لمعسكر منتخب مصر للمرة الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وقال أحمد سامي عبر "أون تايم سبورتس": "إصابتي ليست قوية وسأشارك في مران المنتخب بشكل طبيعي تحضيرا لمواجهتي زامبيا والجزائر".

وأضاف"سعيد بانضمامي لمعسكر منتخب مصر للمرة الأولى. اختيارات فيتوريا تمنح الدافع للاعبي الأندية للظهور بشكل جيد وأن الفرصة متاحة أمام الجميع لتمثيل المنتخب".

ويلتقي منتخب مصر مع زامبيا الخميس المقبل وبعدها يواجه الجزائر يوم الإثنين وديا في الإمارات استعدادا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

يذكر أن منتخب مصر أعلن استبعاد إمام عاشور من قائمته وضم بدلا منه زميله أحمد نبيل "كوكا".

وتعرض إمام عاشور للإصابة خلال مباراة الأهلي والإسماعيلي بكدمة قوية في الساق.

وضمت قائمة منتخب مصر لمواجهتي زامبيا والجزائر كل من: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي.