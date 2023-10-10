عمر كمال عبد الواحد: سنخوض تجربيتن قويتين.. وفيتوريا أبلغني سبب استبعادي من المعسكرات السابقة

شدد عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر على أهمية المواجهتين الوديتين لمنتخب مصر خلال شهر أكتوبر الجاري.

ويلتقي منتخب مصر مع زامبيا الخميس المقبل وبعدها يواجه الجزائر يوم الإثنين وديا في الإمارات استعدادا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال عمر كمال عبد الواحد عبر "أون تايم سبورتس": "فيتوريا منحني الثقة وأبلغني أن الإصابات حرمتني من التواجد معه في المعسكرات السابقة. ظهرت بشكل طيب في مباراة تونس ولكن النتيجة لم تكن في صالحنا وسنعمل على استعادة الانتصارات في المباريات المقبلة".

وتابع "لا أكترث بالمشاركة بشكل أساسي أو الجلوس على مقاعد البدلاء. الأهم بالنسبة لي الظهور بالمستوى المطلوب عند الحصول على الفرصة".

وأتم "لدينا تجربيتن قويتين أمام الجزائر وزامبيا تحضيرا لتصفيات كأس العالم ونهائيات أمم إفريقيا".

وسجل عمر كمال هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر في شباك تونس في المباراة الودية التي انتهت لفوز نسور قرطاج 3-1.

وجاء الهدف بتسديدة صاروخية على الطائر بيمناه في الدقيقة 35.

وجاء هدف عمر كمال الأول له مع منتخب مصر في مباراته رقم 13 بقميص الفراعنة.

وفي مبارياته الـ12 السابقة صنع عمر كمال هدفا كان ضد السودان.

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