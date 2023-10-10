رئيس نابولي عن السوبر الإيطالي: لست غبيا لألعبه في السعودية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 23:56

كتب : FilGoal

أوريليو دي لورينتيس

هاجم أوريليو دا لورينتيس رئيس نادي نابولي، الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بسبب إقامة بطولة السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية بطولة السوبر الإيطالي على خطى الأعوام الماضية.

وسيشارك كل من نابولي وإنتر ميلان وفيورنتينا ولاتسيو في النسخة المقبلة من البطولة.

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وقال دي لورينتس: "تضع 120 لاعبا من الطراز الرفيع في طائرات إلى هناك هل تعتقد أن ذلك يستحق؟".

وأضاف رئيس نابولي "أنا لست غبيا لألعب هناك، كل ذلك من أجل ملايين قليلة من اليوروهات؟، لنلعبه على ملعب الأوليمبيكو أفضل".

وواصل دي لورينتيس خلال حدث في جامعة "لويس دي روما" قائلا: "هل رأيتم ما يحدث هناك؟ -يقصد الأراضي الفلسطينية المحتلة- ربما يكون هناك حصار جوي في تلك المناطق".

واختتم دي لورينتس تصريحاته "أنا لا أتحدث عن مقاطعة البطولة ولكن يجب إعادة التفكير في الأمر".

ولم يعلق الاتحاد السعودي على تصريحات دي لورينتيس حتى الآن من خلال بيان.

ويحتل نابولي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة.

نابولي إنتر ميلان فيورنتينا لاتسيو الدوري الإيطالي السوبر الإيطالي
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