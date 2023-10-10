بمشاركة صلاح.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهتي زامبيا والجزائر

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 23:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح في مران منتخب مصر

شارك محمد صلاح نجم ليفربول في مران منتخب مصر تحضيرا لمواجهتي زامبيا والجزائر.

ويلتقي منتخب مصر مع زامبيا الخميس المقبل وبعدها يواجه الجزائر يوم الإثنين وديا في الإمارات استعدادا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

كما شهد المران مشاركة محمد النني لاعب أرسنال ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

وواصل منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمباراتي زامبيا و الجزائر باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وشارك في تدريب منتخب مصر الـ25 لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي.

يذكر أن منتخب مصر أعلن استبعاد إمام عاشور من قائمته وضم بدلا منه زميله أحمد نبيل "كوكا".

وتعرض إمام عاشور للإصابة خلال مباراة الأهلي والإسماعيلي بكدمة قوية في الساق.

محمد صلاح منتخب مصر روي فيتوريا
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