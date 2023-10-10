كوليبالي: نيمار ليس مغرورا.. ووضعي مع الهلال أفضل من تشيلسي

يرفض كاليدو كوليبالي لاعب الهلال السعودي وصفه زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا بالمغرور.

وانضم كوليبالي لصفوف الهلال خلال الانتقالات الصيفية قادما من تشيسلي، ولحق به نيمار قادما من باريس سان جيرمان.

وقال كاليدو كوليبالي لاعب الهلال عبر "كانال بلس" الفرنسية: "البعض يعتقد أن نيمار شخص مغرور ولكن هذا غير صحيح، عندما تعاملت معه في الهلال وجدته إنسان عاطفي ويريد المعاملة بشكل جيد فقط ومتواضع مع الجميع".

وأضاف "الكرة السعودية مختلفة تماما عن كرة القدم الأوروبية، كنا نعتقد أن كرة القدم ملك لأوروبا فقط ولكن هذا غير صحيح الدوري السعودي قوي للغاية".

وتابع "أخبرت أليو سيسيه (مدرب السنغال) أن هناك احتمالات بالنسبة لي للذهاب إلى السعودية، أخبرني أنني القائد في كل الأحوال، ومهما كان الاختيار الذي سأتخذه، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أن أقدم أدا جيدا".

وشدد "لم أشارك كثيرا في السنة الأخيرة مع تشيلسي، ولعبت عدد مباريات أقل، لكن هذا العام الأمر أصبح مختلفا، إذ أشعر أنني أفضل ذهنيا مع اللعب كل أسبوع أمام ملاعب ممتلئة بالجماهير".

وخاض كوليبالي 8 مباريات مع الهلال في الموسم الحالي وسجل هدفا في شباك الشباب في دربي الرياض الذي حسمه الهلال 2-0.

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