لا جازيتا: ديبالا يغيب شهرا للإصابة.. وموقفه من مباراة إنتر ميلان

يعاني باولو ديبالا لاعب روما من إصابة في الركبة اليسرى قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

وتعرض ديبالا لإصابة في مباراة فريقه أمام كالياري في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأجبر جوزيه مورينيو على تبديله في الدقيقة 40 ودخل أندريا بيلوتي بدلا منه.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن ديبالا يعاني من إصابة في الركبة اليسرى والنسبة الأكبر هو غيابه عن مباراتي فريقه ضد مونزا وسلافيا براها، إذ أن غيابه سيمتد لمدة شهر على الأرجح.

واتخذ ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قرارا باستبعاد ديبالا من قائمة المنتخب المستدعاة في فترة التوقف الدولي.

وسيلاقي روما مونزا في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي يوم 22 أكتوبر، بينما سلافيا براها في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي يوم 26 من الشهر ذاته.

ويستهدف الجهاز الطبي لروما تجهيز لاعب يوفنتوس السابق لمباراة إنتر في الجولة الـ10 من الدوري الإيطالي يوم 29 أكتوبر.

وشددت الصحيفة أن مورينيو لن يستعجل عودة ديبالا ضد إنتر فإذا كانت حالته ليست على ما يرام فلن يغامر بالدفع به.

وتعتبر هذه هي الإصابة الثانية لديبالا خلال الموسم الجاري، فتسببت الإصابة الأولى لغيابه لمدة 19 يوما بواقع مباراتين وإجمالا منذ انضمامه للذئاب الموسم الماضي غاب لمدة 85 يوما بواقع 20 مباراة.

ويحتل روما المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة.