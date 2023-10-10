فرصة أخرى في الدرجة الأولى.. ساليرنيتانا يعين إنزاجي خلفا لـ سوزا

أعلن ساليرنيتانا عن تعيين فيليبو إنزاجي كمدرب للفريق خلفا لباولو سوزا.

وجاء قرار إقالة المدرب البرتغالي بعد النتائج السيئة التي حققها إذ يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ثلاث نقاط، وفشل في الفوز في أي مباراة بجانب أودينيزي وكالياري.

وكان سوزا تولى تدريب ساليرنيتانا الموسم الماضي في مهمة إنقاذهم من الهبوط وتمكن من إنهاء الموسم في المركز الـ15 ليتفادى الهبوط.

وحسب جيانلوكا دي مارزيو الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس" أن دانيلو ليرفولينو رئيس ساليرنيتانا اجتمع مع إنزاجي أمس الاثنين واقتنع بخطط المدرب الإيطالي.

ويمتد عقد إنزاجي مع النادي الجنوبي حتى نهاية الموسم الجاري.

وحصل إنزاجي الآن على فرصة أخرى في التدريب في دوري الدرجة الأولى بعد آخر تجربة له مع بينيفينتو في موسم 2020-2021 واحتل المركز الـ18 وهبط لدوري الدرجة الثانية.

وتعد التجربة الأخيرة لإنزاجي مع ريجينا إذ رحل عن النادي في شهر أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن إذا أكمل إنزاجي الموسم مع فريقه الجديد فسيواجه شقيقه سيموني مدرب إنتر ميلان في الدور الثاني من الدوري.