كرة يد - بعد العودة من التوقف.. انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الثامنة

نجح فريقا الأهلي والزمالك في تحقيق الانتصار ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى بدوري المحترفين.

وتغلب الأهلي على فريق الترسانة بنتيجة 32-21 ليستمر في الصدارة بالعلامة الكاملة.

بينما نجح الزمالك في التغلب على فريق الزهور بنتيجة 37-26 بالمباراة التي أقيمت على صالة نادي الزمالك.

ورفع الأهلي بذلك رصيده إلى 24 نقطة بالعلامة الكاملة من 8 انتصارات في الوقت الأصلي للمباراة.

أما الزمالك فرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بستة انتصارات بالوقت الأصلي وانتصار بالرميات الجزائية وهزيمة واحدة.

وينتظر الزمالك ترتيبه عقب نهاية مباريات الجولة عندما يستضيف البنك الأهلي فريق أصحاب الجياد، إذ جمع البنك الأهلي 19 نقطة في أول سبع جولات.

وتشهد النسخة الحالية من مسابقة دوري المحترفين نظاما جديدا كالآتي:

يقام دوري المحترفين من ثلاثة مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى من 16 فريقا ويضاف إليها نقاط اعتبارية من دوري الشباب لمواليد 2004 ودوري الناشئين مواليد 2006.

أما في المرحلة الثانية فيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وتقام المرحلة الثانية بنظام 14 جولة ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلين الأربعة للمنافسة على اللقب.

ويتأهل إلى المرحلة الثالثة أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمنافسة على لقب الدوري.

ويلعب صاحب المركز الأول أمام المركز الثاني بنظام Best of 3 لتحديد البطل والوصيف.

وتقام جميع مباريات دوري المحترفين بنظام حسم النتيجة (فائز- خاسر) وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين يتم مباشرة تطبيق قاعدة الرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

ويحصل الفريق الفائز في الوقت الأصلي للمباراة على 3 نقاط بينما الفائز بالرميات الترجيحية على نقطتين.

أما الخاسر في الوقت الأصلي فلا يحصل على نقاط، بينما الخاسر بالرميات الترجيحية يحصل على نقطة واحدة.