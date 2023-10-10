كرة يد - بعد العودة من التوقف.. انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الثامنة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 20:09

كتب : محمد سمير

مازن رضا - الزمالك كرة يد

نجح فريقا الأهلي والزمالك في تحقيق الانتصار ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى بدوري المحترفين.

وتغلب الأهلي على فريق الترسانة بنتيجة 32-21 ليستمر في الصدارة بالعلامة الكاملة.

بينما نجح الزمالك في التغلب على فريق الزهور بنتيجة 37-26 بالمباراة التي أقيمت على صالة نادي الزمالك.

أخبار متعلقة:
كرة يد - ديفيز: لقب دوري الأبطال كان مهما للأهلي.. والاستعداد للمونديال معقد كرة يد - اللقب السادس.. الأهلي بطل إفريقيا بالفوز على جيه إس كيه كرة يد - سيدات الأهلي يخسرن أمام بترو أتليتكو في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كرة يد - الأهلي يصل لنهائي إفريقيا من أجل اللقب السادس

ورفع الأهلي بذلك رصيده إلى 24 نقطة بالعلامة الكاملة من 8 انتصارات في الوقت الأصلي للمباراة.

أما الزمالك فرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بستة انتصارات بالوقت الأصلي وانتصار بالرميات الجزائية وهزيمة واحدة.

وينتظر الزمالك ترتيبه عقب نهاية مباريات الجولة عندما يستضيف البنك الأهلي فريق أصحاب الجياد، إذ جمع البنك الأهلي 19 نقطة في أول سبع جولات.

وتشهد النسخة الحالية من مسابقة دوري المحترفين نظاما جديدا كالآتي:

يقام دوري المحترفين من ثلاثة مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى من 16 فريقا ويضاف إليها نقاط اعتبارية من دوري الشباب لمواليد 2004 ودوري الناشئين مواليد 2006.

أما في المرحلة الثانية فيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وتقام المرحلة الثانية بنظام 14 جولة ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلين الأربعة للمنافسة على اللقب.

ويتأهل إلى المرحلة الثالثة أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمنافسة على لقب الدوري.

ويلعب صاحب المركز الأول أمام المركز الثاني بنظام Best of 3 لتحديد البطل والوصيف.

وتقام جميع مباريات دوري المحترفين بنظام حسم النتيجة (فائز- خاسر) وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين يتم مباشرة تطبيق قاعدة الرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

ويحصل الفريق الفائز في الوقت الأصلي للمباراة على 3 نقاط بينما الفائز بالرميات الترجيحية على نقطتين.

أما الخاسر في الوقت الأصلي فلا يحصل على نقاط، بينما الخاسر بالرميات الترجيحية يحصل على نقطة واحدة.

كرة يد الزمالك الأهلي البنك الأهلي
نرشح لكم
كرة يد - ديفيز: لقب دوري الأبطال كان مهما للأهلي.. والاستعداد للمونديال معقد كرة يد - اللقب السادس.. الأهلي بطل إفريقيا بالفوز على جيه إس كيه انتهت كرة يد – الأهلي (36)-(23) جيه إس كيه الكونغولي.. نهائي بطولة إفريقيا يد - سيدات الأهلي يخسرن برونزية دوري أبطال إفريقيا كرة يد - سيدات الأهلي يخسرن أمام بترو أتليتكو في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كرة يد - الأهلي يصل لنهائي إفريقيا من أجل اللقب السادس كرة يد - تأهل سيدات الأهلي إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا بالتغلب على فاب كرة يد - الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بفوز كبير على نزيكو الكاميروني
أخر الأخبار
مدرب جنوب إفريقيا عن غياب بيرسي تاو وآخرين: لست سعيدا بما يحدث.. الأندية يجب أن تتعاون معنا 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - بعد العودة من التوقف.. انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الثامنة 26 دقيقة | كرة يد
سبورت: برشلونة يواجه خطر إيقاف القيد بسبب الديون 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
إشبيلية يعلن عن تعيين دييجو ألونسو لتدريب الفريق خلفا لمينديليبار 34 دقيقة | الدوري الإسباني
منافس الأهلي - ميدياما يصدر بيانا بشأن ملعبه في دور المجموعات 36 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب ما يحدث في فلسطين.. الأهلي يؤجل افتتاح مشروعات فرع الشيخ زايد 49 دقيقة | الكرة المصرية
أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مواجهتي مصر ضد زامبيا والجزائر 50 دقيقة | منتخب مصر
سكاي: بعد تألقه مع روما.. تشيلسي يحدد سعر لوكاكو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر