منافس الأهلي - ميدياما يصدر بيانا بشأن ملعبه في دور المجموعات

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 19:59

كتب : FilGoal

نادي ميدياما الغاني

أصدر نادي ميدياما الغاني بيانا رسميا بشأن ملعبه في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب ميدياما ضممن المجموعة الرابعة رفقة أندية، الأهلي وشباب بلوزداد ويانج أفريكانز.

وقال نادي في بيان رسمي: "نادي ميدياما لم يختر ملعب بابا يارا في كوماسي كمكان رئيسي لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024".

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وأضاف "اخترنا ملعب ( T and A Stadium) في مدينة تاركوا كخيار أول لخوض دور المجموعات. في انتظار التفتيش والتصريح من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وأوضح "حاليا ، لا يزال ملعب بابا يارا في كوماسي واستاد كيب كوست المكانين الوحيدين المعتمدين لمرحلة المجموعات من مسابقة دوري الأبطال. ويجري النظر في الاستادين جنبا إلى جنب مع استاد ( T and A Stadium)الذي تم بناؤه حديثا في تاركوا"

وواصل "ملعب كيب كوست كان بمثابة الملعب الرئيسي للفريق خلال الجولة التمهيدية من البطولة، ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن المكان الدائم لمرحلة المجموعات قريبا".

وأتم "نريد أن نغتنم هذه الفرصة لنشكر الغانيين على دعمهم الهائل للنادي في دوري الأبطال، بغض النظر عن المكان الذي تم اختياره لمبارياتنا على أرضنا ، نحن واثقون من دعم الفريق".

ويفتتح الأهلي مبارياته في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في مصر وينهيه فيها كذلك.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة بجوار كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

وجاء ترتيب مباريات الأهلي كالتالي:

** ميدياما في مصر

** يانج أفريكانز في تنزانيا

** شباب بلوزداد في مصر

** شباب بلوزداد في الجزائر

** ميدياما في غانا

** يانج أفريكانز في مصر

وتقام المباريات في المواعيد التالية:

الجولة الأولى: 24 و25 نوفمبر

الجولة الثانية: 1 و2 ديسمبر

الجولة الثالثة: 8 و9 ديسمبر

الجولة الرابعة: 19 ديسمبر

الجولة الخامسة: 23 و24 فبراير

الجولة السادسة: 1 و2 مارس.

وجاء ترتيب مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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