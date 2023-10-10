بسبب ما يحدث في فلسطين.. الأهلي يؤجل افتتاح مشروعات فرع الشيخ زايد

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 19:45

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تأجيل افتتاح بعض المشروعات في فرع الشيخ زايد والتي كان مقررا لها غدا الأربعاء.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي أن ذلك القرار جاء لما يحدث حاليا في فلسطين على أن يتم السماح للأعضاء باستخدام المرافق الجديدة دون أي عائق بداية من الغد.

وجاء ما نشره الأهلي عبر موقعه الرسمي كالتالي:

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قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تأجيل افتتاح بعض المشروعات ‏الإنشائية والخدمية بفرع الأهلي بالشيخ زايد، والذي كان مقررًا له غدًا الأربعاء، نظرًا لما ‏يتعرض له أشقاؤنا في فلسطين، وفي ذات الوقت يبدأ الأعضاء من الغد في استخدام تلك ‏المشروعات المشار إليها والاستفادة منها.‏

وتتعرض فلسطين حاليا وبالتحديد في غزة لقصف إسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" والتي شهدت توافد الفلسطينيين إلى المدن المحتلة قبل عدة أيام.

الأهلي محمود الخطيب
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