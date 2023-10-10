أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مواجهتي مصر ضد زامبيا والجزائر

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 19:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس إذاعة مباراتي منتخب مصر أمام كل من زامبيا والجزائر على الترتيب.

ويواجه الفراعنة منتخب زامبيا يوم الخميس 12 أكتوبر الجاري قبل مواجهة الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.

مصر × زامبيا

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ويستضيف استاد هزاع بالإمارات مواجهة مصر ضد زامبيا الودية خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة من مساء الخميس.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

مصر × الجزائر

ويستضيف استاد هزاع بالإمارات مواجهة مصر أمام الجزائر أيضا.

وينطلق اللقاء في السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وبيعت تذاكر الجانب المصري ومعظم أنحاء الملعب لمباراة الجزائر بعدما طرح مجلس أبو ظبي الرياضي تذاكر مواجهتي منتخب مصر الوديتين قبل أيام.

وتحتضن أبو ظبي، معسكر منتخب مصر، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر، بمدينة العين، وذلك في إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبو ظبي الرياضي.

وتشهد قائمة منتخب مصر عودة الثنائي المحترف محمد النني ومحمود تريزيجيه بعد العودة من الإصابة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري قرار روي فيتوريا المدير الفني بضم أحمد نبيل كوكا بدلا من إمام عاشور.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة الثالثة بالدوري المصري.

ويغيب عاشور عن المباريات لفترة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام بعد إصابة في قصبة القدم.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – ياسر إبراهيم – علي جبر – محمد عبد المنعم – أحمد سامي – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – محمد النني – حمدي فتحي – محمود حمادة – أحمد نبيل كوكا – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه – مصطفى محمد – حسين الشحات - مروان حمدي.

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