سبورت: برشلونة يواجه خطر إيقاف القيد بسبب الديون

يواجه برشلونة خطر إيقاف قيد لاعبين في فترات الانتقالات بسبب الديون التي يعاني منها النادي.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ديون برشلونة تبلغ 207 مليون يورو للأندية التي اتفق معها على عدة انتقالات في فترات انتقالات مختلفة.

وشددت الصحيفة أن الرافعات التي أجراها خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني لم تنقذ برشلونة كليا على مستوى مصروفات التعاقد مع اللاعبين.

وسردت الصحيفة الأندية والانتقالات التي يجب على برشلونة أن يسدد أموالا لها.

رافينيا

يعتبر أكبر دين لبرشلونة هو رافينيا لاعب ليدز يونايتد السابق، إذ يجب على برشلونة دفع 24 مليون يورو في الفترة المقبلة لصالح النادي الإنجليزي، أما على المدى البعيد فيجب دفع 38 مليون يورو.

روبرت ليفاندوفسكي

تعاقد مع ليفاندوفسكي مقابل 40 مليون يورو في الصيف قبل الماضي من بايرن ميونيخ، لكن يتبقى 10 مليون يورو يجب دفعهم خلال الموسم الحالي بالإضافة إلى 21 مليون يورو على المدى البعيد.

جول كوندي

انضم كوندي إلى برشلونة في نفس صيف التعاقد مع رافينيا وليفاندوفسكي، فدين برشلونة لدى إشبيلية في صفقة المدافع الفرنسي يبلغ 11 مليون يورو يجب دفعهم خلال الموسم الجاري بالإضافة إلى 24 مليون يورو فيما بعد.

فيران توريس

انتقل توريس إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي في شتاء العام الماضي مقابل 55 مليون يورو، لكن يلزم على النادي الكتالوني 13 مليون قيمة قسط خلال الأشهر المقبلة ومن ثم 26 مليون يورو في الفترة المقبلة.

فرينكي دي يونج

لم يفلت دي يونج المنضم لبرشلونة في 2019 من الأقساط، فيجب على البلوجرانا دفع 16 مليون يورو خلال العام الجاري.

إجمالا برشلونة يجب أن يدفع 89 مليون يورو في الموسم الجاري بالإضافة إلى 118 مليون يورو تدفع على المدى البعدي ليكون الدين الإجمالي 207 مليون يورو.

وشرحت الصحيفة أن برشلونة يعتبر أن هذه الديون ذات أولوية لأن الأندية المعنية من الممكن أن تقاضي برشلونة إذا لم يدفع الأموال ومن ثم سيتم إيقاف البلوجرانا من قيد اللاعبين.