سكاي: بعد تألقه مع روما.. تشيلسي يحدد سعر لوكاكو

حدد تشيلسي مطالبه المادية للتخلي بشكل نهائي عن مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو.

ويلعب لوكاكو ضمن صفوف روما معارا من تشيلسي حتى نهاية الموسم الجاري.

ويرغب تشيلسي بحسب صحفي "سكاي سبورت" الإيطالي فابريزيو رومانو، في الحصول على 37 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن لوكاكو بشكل نهائي.

وأوضح رومانو أن تشيلسي يرغب في استغلال المستوى الجيد الذي ظهر به لوكاكو مع روما منذ انطلاق الموسم الحالي للحصول على مقابل مادي جيد في الصيف المقبل.

وانتقل لوكاكو لصفوف روما خلال فترة الانتقالات الصيفية من تشيلسي بعدما قضى الموسم الماضي معارا بقميص إنتر.

ونجح روما في إقناع تشيلسي بضم المهاجم البلجيكي الذي عاد للعمل مع المدرب جوزيه مورينيو من جديد.

إنتر شعر بالغضب لعلمه بدخول لوكاكو في مفاوضات مع غريمه التقليدي يوفنتوس، حسب التقارير.

وأوضحت التقارير أن يوفنتوس كان يفكر في ضم لوكاكو لكن في حالة رحيل دوسان فلاهوفيتش فقط وهذا لم يحدث.

لوكاكو صاحب الـ 30 عاما شارك مع روما خلال الموسم الحالي في 8 مباريات وسجل 7 أهداف بجميع المسابقات.