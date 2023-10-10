الأهلي يكشف اجتماع الخطيب ولجنة الخطيب مع قيادات قطاع الناشئين

اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقب عودته من رحلته العلاجية في فرنسا مع قيادات قطاع الناشئين.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن اجتماع الخطيب مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين وبدر رجب المدير الفني للقطاع في حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة والثنائي محسن صالح وزكريا ناصف عضوي لجنة التخطيط.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من ملفات قطاع الناشئين الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية، ومتابعة خطة العمل القائمة على تطوير القطاع من كافة الجوانب.

واطمأن الخطيب على فرق الناشئين ومشاركاتها في المسابقات المختلفة، فضلًا عن الجوانب التنسيقية والربط مع الجهاز الفني للفريق الأول.

ويأتي اجتماع رئيس الأهلي اليوم الثلاثاء عقب عودته من رحلته العلاجية في فرنسا للترتيب والانتهاء من بعض الملفات الخاصة بالفرق الرياضية وبعض فروع النادي المختلفة.

وجاء ذلك قبل بدء الخطيب في تنفيذه البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به وفقا لتوصية الأطباء وحاجته للراحة فترة طويلة بعيدا عن أي ضغوط أخرى.