الأهلي يكشف اجتماع الخطيب ولجنة الخطيب مع قيادات قطاع الناشئين

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 18:52

كتب : FilGoal

اجتماع الخطيب مع قيادات قطاع الناشئين

اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقب عودته من رحلته العلاجية في فرنسا مع قيادات قطاع الناشئين.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن اجتماع الخطيب مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين وبدر رجب المدير الفني للقطاع في حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة والثنائي محسن صالح وزكريا ناصف عضوي لجنة التخطيط.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من ملفات قطاع الناشئين الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية، ومتابعة خطة العمل القائمة على تطوير القطاع من كافة الجوانب.

أخبار متعلقة:
بيريرا: طرد عواد صحيح ولا ركلات جزاء في مباراة الأهلي والإسماعيلي.. وهذا الخطأ في مباراة المصري منافس الأهلي - عضو إدارة بلوزداد يكشف حقيقة التفاوض مع قندوسي.. وتطورات المدرب الجديد كرة سلة - الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية بفوز صعب على الاتحاد السكندري عبد الرحمن مجدي لـ في الجول: منحت الطفل حامل الكرات قميصي بعد مباراة الأهلي

واطمأن الخطيب على فرق الناشئين ومشاركاتها في المسابقات المختلفة، فضلًا عن الجوانب التنسيقية والربط مع الجهاز الفني للفريق الأول.

ويأتي اجتماع رئيس الأهلي اليوم الثلاثاء عقب عودته من رحلته العلاجية في فرنسا للترتيب والانتهاء من بعض الملفات الخاصة بالفرق الرياضية وبعض فروع النادي المختلفة.

وجاء ذلك قبل بدء الخطيب في تنفيذه البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به وفقا لتوصية الأطباء وحاجته للراحة فترة طويلة بعيدا عن أي ضغوط أخرى.

الأهلي الخطيب لجنة التخطيط قطاع الناشئين في الأهلي
نرشح لكم
كما كشف في الجول.. خالد جلال يتولى تدريب فاركو الضحية الأولى في الدوري.. فاركو يعلن رحيل برونو روماو خالد جلال يعلن عبر في الجول توصله لاتفاق لتدريب فاركو بيريرا: طرد عواد صحيح ولا ركلات جزاء في مباراة الأهلي والإسماعيلي.. وهذا الخطأ في مباراة المصري خبر في الجول – برونو روماو يرحل عن تدريب فاركو في الجول يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ومدة غيابه عبد الرحمن مجدي لـ في الجول: منحت الطفل حامل الكرات قميصي بعد مباراة الأهلي استعدادا لـ سموحة.. موعد استئناف تدريبات الزمالك بعد نهاية الراحة
أخر الأخبار
مدرب جنوب إفريقيا عن غياب بيرسي تاو وآخرين: لست سعيدا بما يحدث.. الأندية يجب أن تتعاون معنا 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - بعد العودة من التوقف.. انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الثامنة 8 دقيقة | كرة يد
سبورت: برشلونة يواجه خطر إيقاف القيد بسبب الديون 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
إشبيلية يعلن عن تعيين دييجو ألونسو لتدريب الفريق خلفا لمينديليبار 17 دقيقة | الدوري الإسباني
منافس الأهلي - ميدياما يصدر بيانا بشأن ملعبه في دور المجموعات 18 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب ما يحدث في فلسطين.. الأهلي يؤجل افتتاح مشروعات فرع الشيخ زايد 32 دقيقة | الكرة المصرية
أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مواجهتي مصر ضد زامبيا والجزائر 33 دقيقة | منتخب مصر
سكاي: بعد تألقه مع روما.. تشيلسي يحدد سعر لوكاكو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تغيير موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر.. وطرح التذاكر