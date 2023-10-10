إشبيلية يعلن عن تعيين دييجو ألونسو لتدريب الفريق خلفا لمينديليبار

أعلن نادي إشبيلية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن تعيين دييجو ألونسو لتدريب الفريق.

ومن المقرر أن يمتد عقد المدرب الأوروجوياني حتى نهاية الموسم الجاري.

وأصدر إشبيلية قرارا بإقالة خوسيه لويس مينديليبار بعد التعادل مع رايو فايكانو بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وفاز مينيديليبار ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعد الفوز على روما في النهائي بركلات الترجيح.

ودرب ألونسو تدريب منتخب الأوروجواي في التجربة الأخيرة له، إذ رحل بعد نهاية بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ولم ينجح ألونسو في تخطي دور المجموعات إذ أحتل المركز الثالث في المجموعة التي ضمت البرتغال وكوريا الجنوبية وغانا، ليرحل ألونسو بعدها من تدريب المنتخب.

وتولى ألونسو تدريب فرق بيلا فيستا وجواراني وبينيارول وأوليمبيا وباتشوكا ومونتيري وإنتر ميامي.

ويعد متوسط مدة بقاء المدرب الذي يبلغ من العمر 48 عاما مع الفرق هي سنة و19 شهرا.

وتوج ألونسو ببطولتي كونكاكاف مرتين رفقة باتشوكا ومونتيري، وأيضا فاز بالدوري المكسيكي مع مونتيري.