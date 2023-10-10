إشبيلية يعلن عن تعيين دييجو ألونسو لتدريب الفريق خلفا لمينديليبار

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 20:00

كتب : FilGoal

دييجو ألونسو

أعلن نادي إشبيلية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن تعيين دييجو ألونسو لتدريب الفريق.

ومن المقرر أن يمتد عقد المدرب الأوروجوياني حتى نهاية الموسم الجاري.

وأصدر إشبيلية قرارا بإقالة خوسيه لويس مينديليبار بعد التعادل مع رايو فايكانو بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
برشلونة أم السعودية؟ ماذا يعني فشل فريق ميسي في التأهل لنهائيات الدوري الأمريكي "أراوخو سب والدتي".. حكاية سرقسطة مصفف الشعر الذي دمر برشلونة مسجل ثنائية غرناطة في برشلونة: أراوخو طلب مني التوقف عن المراوغات

وفاز مينيديليبار ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعد الفوز على روما في النهائي بركلات الترجيح.

ودرب ألونسو تدريب منتخب الأوروجواي في التجربة الأخيرة له، إذ رحل بعد نهاية بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ولم ينجح ألونسو في تخطي دور المجموعات إذ أحتل المركز الثالث في المجموعة التي ضمت البرتغال وكوريا الجنوبية وغانا، ليرحل ألونسو بعدها من تدريب المنتخب.

وتولى ألونسو تدريب فرق بيلا فيستا وجواراني وبينيارول وأوليمبيا وباتشوكا ومونتيري وإنتر ميامي.

ويعد متوسط مدة بقاء المدرب الذي يبلغ من العمر 48 عاما مع الفرق هي سنة و19 شهرا.

وتوج ألونسو ببطولتي كونكاكاف مرتين رفقة باتشوكا ومونتيري، وأيضا فاز بالدوري المكسيكي مع مونتيري.

الدوري الإسباني إشبيلية دييجو ألونسو مينديليبار
نرشح لكم
ليفاندوفسكي: لن أخاطر من أجل الكلاسيكو رومانو: كامافينجا مستمر في ريال مدريد حتى 2029.. وشرط جزائي ضخم آس: تشافي يضغط لضم روكي مبكرا أنشيلوتي يحصل على دكتوراة فخرية.. رسالة للاعبين وإعلان قد يسبب أزمة موراتا: جددت تعاقدي مع أتليتكو مرتين في الصيف.. وعلاقتي بجدي تغيرت بسبب ريال مدريد أس: براهيم دياز يختار تمثيل المغرب دوليا كارثة جديدة لبرشلونة قبل الكلاسيكو.. كادينا سير تعلن إصابة جافي سبورت: برشلونة يواجه خطر إيقاف القيد بسبب الديون
أخر الأخبار
استبعاد زانيولو وتونالي من معسكر منتخب إيطاليا بسبب المراهنات 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتخابات الزمالك - فاروق جعفر يرد عبر في الجول على دعم مرتضى.. وتقسيط غرامة كهربا 23 دقيقة | الدوري المصري
حمدي فتحي: طموحنا الفوز بأمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم.. وانتقالي إلى قطر لن يقلل من مستواي 29 دقيقة | منتخب مصر
مباشر قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – ماذا ينتظر منتخب مصر؟ 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
العاشرة بنصر قاتل.. حمدي فتحي يحسم فوز مصر المتأخر على زامبيا 45 دقيقة | منتخب مصر
مباشر ودي - مصر الأولمبي (2) (0) الأردن.. جووول ثاااااني رااااائع ساعة | منتخب مصر
ماركا: بعيدا عن فايزة العماري.. مبابي سيبحث عن وكيل جديد ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل مصر الأولمبي - عودة حمزة علاء لحراسة المرمى أمام الأردن ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر