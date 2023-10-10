منتخب فلسطين ينسحب من بطولة دولية

انسحب منتخب فلسطين من المشاركة في بطولة ودية تستضيفها ماليزيا بسبب الوضع الراهن.

وتستضيف ماليزيا بطولة "ميرديكا" الودية في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وقال الاتحاد الماليزي في بيان: "اضطر المنتخب الفلسطيني للانسحاب من المشاركة في هذه النسخة الـ42 للبطولة، لعدم تمكنه من السفر إلى كوالالمبور بسبب الوضع المتوتر في الوقت الحالي".

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الفلسطيني غمار كأس "ميرديكا" الودية في العاصمة كوالالمبور، ليتم إلغاء المباراة الافتتاحية ضد طاجيكستان والمقررة الجمعة.

وسيقتصر عدد المنتخبات المشاركة الآن على 3 دول هي ماليزيا والهند وطاجيكستان والأخيرة ستتأهل مباشرة إلى النهائي.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة أستراليا ولبنان الشهر المقبل قبل أن يشارك في كأس أمم آسيا في قطر.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في أكتوبر 2022 استضافة قطر للبطولة بعد منافسة مع دول كوريا الجنوبية وإندونيسيا وأستراليا من أجل تنظيم منافسات آسيا 2023.

وكان منتخب قطر توج بلقب النسخة الأخيرة من منافسات كأس آسيا والتي أقيمت في الإمارات.

وبذلك تستضيف قطر البطولة للمرة الثانية في التاريخ عقب استضافتها عام 2011.