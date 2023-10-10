منتخب مصر بالأحمر أمام زامبيا في ودية الخميس

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 18:28

كتب : FilGoal

اجتماع مصر أمام زامبيا في هزاع

أسفر الاجتماع الفني عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر أمام زامبيا في المباراة الودية المقرر لها الخميس.

ووصلت بعثة مصر برئاسة عامر حسين إلى الإمارات أمس الإثنين استعدادا لخوض مباراتين وديتين خلال توقف أكتوبر الجاري.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض بينما زامبيا بالزي الأخضر بالكامل في المواجهة المقرر لها الخميس في أبو ظبي.

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وحضر الاجتماع الفني كل من مينا سامح إداري منتخب مصر وعبد الله سيد مدير المهمات.

وأقيم الاجتماع باستاد هزاع بن زايد بالإمارات الذي يستضيف ودية مصر أمام زامبيا.

ويدخل منتخب مصر معسكرا في أبو ظبي بأكتوبر الجاري ويخوض مباراتين وديتين.

إذ يواجه الفراعنة منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر قبل مواجهة الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.

وتشهد قائمة منتخب مصر عودة الثنائي المحترف محمد النني ومحمود تريزيجيه بعد العودة من الإصابة.

كما عاد ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات إلى القائمة مجددا.

وأعلن اتحاد الكرة المصري قرار روي فيتوريا المدير الفني بضم أحمد نبيل كوكا بدلا من إمام عاشور.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة الثالثة بالدوري المصري.

ويغيب عاشور عن المباريات لفترة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام بعد إصابة في قصبة القدم.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – ياسر إبراهيم – علي جبر – محمد عبد المنعم – أحمد سامي – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – محمد النني – حمدي فتحي – محمود حمادة – أحمد نبيل كوكا – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه – مصطفى محمد – حسين الشحات - مروان حمدي.

مصر زامبيا ودية الإمارات
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