منافس مودرن فيوتشر - اتحاد العاصمة يرفض استقالة بن شيخة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 18:00

كتب : FilGoal

عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد الجزائر

رفض مجلس إدارة نادي اتحاد العاصمة الاستقالة التي تقدم بها عبد الحق بن شيخة مدرب الفريق.

وقدم بن شيخة استقالته من تدريب اتحاد العاصمة بعد تعرضه للسب من بعض أنصار النادي الجزائري.

وقال سيد أحمد أعراب رئيس نادي اتحاد العاصمة في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية: "عبد الحق بن شيخة مدرب الفريق تقدم بساتقالته بعض تعرضه للسب من بعض أنصار النادي.".

أخبار متعلقة:
نفاد تذاكر الجانب المصري في لقاء الجزائر بملعب هزاع بن زايد رئيس نابولي: حاولت التعاقد مع لويس إنريكي في الصيف.. ولحسن الحظ لم تتم التجربة الأولى بعد البرازيل.. تيتي مدربا لـ فلامينجو كما كشف في الجول.. خالد جلال يتولى تدريب فاركو

وأوضح "تنقلنا إلى منزل المدرب وشرح لنا سبب استقالته، وأبلغناه بأن استقالته مرفوضة ونحن بانتظار قراره النهائي".

وأتم "أدعو أنصارنا إلى الاتحاد وعدم الانسياق وراء بعض الأشخاص الذين يسعون للاصطياد في المياه العكرة. أريد أن اختم بالقول إنّ فريق اتحاد العاصمة ليس ملك لأي شخص بل هو ملك للأنصار".

وتعرض بن شيخة لوابل من الشتائم بحسب صحيفة "النهار" قبل انطلاق الحصة التدريبية لنادي اتحاد العاصمة بملعب عمر حمادي.

ويتواجد مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى بجوار الهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي وحامل اللقب اتحاد العاصمة الجزائري.

وقرر بن شيخة الاستقالة من تدريب الفريق بعدما لهجوم غير مبرر في ظل تحقيقه لقبي الكونفدالية وكأس السوبر الإفريقي مؤخرا مع الفريق.

بن شيخة يملك خبرة تدريبية كبيرة مع أندية الإفريقي التونسي والدفاع الحسني الجديدي والرجاء المغربي.

الكونفدرالية اتحاد العاصمة مودرن فيوتشر
نرشح لكم
منتخب فلسطين ينسحب من بطولة دولية منافس الأهلي - عضو إدارة بلوزداد يكشف حقيقة التفاوض مع قندوسي.. وتطورات المدرب الجديد موعد نهائي كأس العالم 2030.. وخريطة الافتتاح بي إن سبورتس: المغرب يطلب استضافة نهائي كأس العالم 2030 الرياضية: ملك المغرب يعين فوزي لقجع رئيسا للجنة المنظمة لـ كأس العالم 2030 وزير الرياضة يهنئ المغرب بالحصول على تنظيم كأس العالم 2030 بعد سنوات من القطيعة.. سوريا تدعم ملف السعودية في استضافة مونديال 2034 السادسة ناجحة.. حلم المغرب الذي احتاج 29 عاما ليصبح حقيقة
أخر الأخبار
بسبب ما يحدث في فلسطين.. الأهلي يؤجل افتتاح مشروعات فرع الشيخ زايد 2 دقيقة | الكرة المصرية
أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مواجهتي مصر ضد زامبيا والجزائر 3 دقيقة | منتخب مصر
سكاي: بعد تألقه مع روما.. تشيلسي يحدد سعر لوكاكو 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يكشف اجتماع الخطيب ولجنة الخطيب مع قيادات قطاع الناشئين 55 دقيقة | الدوري المصري
منتخب فلسطين ينسحب من بطولة دولية ساعة | الوطن العربي
منتخب مصر بالأحمر أمام زامبيا في ودية الخميس ساعة | منتخب مصر
منافس مودرن فيوتشر - اتحاد العاصمة يرفض استقالة بن شيخة ساعة | الوطن العربي
نفاد تذاكر الجانب المصري في لقاء الجزائر بملعب هزاع بن زايد 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تغيير موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر.. وطرح التذاكر