منافس مودرن فيوتشر - اتحاد العاصمة يرفض استقالة بن شيخة

رفض مجلس إدارة نادي اتحاد العاصمة الاستقالة التي تقدم بها عبد الحق بن شيخة مدرب الفريق.

وقدم بن شيخة استقالته من تدريب اتحاد العاصمة بعد تعرضه للسب من بعض أنصار النادي الجزائري.

وقال سيد أحمد أعراب رئيس نادي اتحاد العاصمة في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية: "عبد الحق بن شيخة مدرب الفريق تقدم بساتقالته بعض تعرضه للسب من بعض أنصار النادي.".

وأوضح "تنقلنا إلى منزل المدرب وشرح لنا سبب استقالته، وأبلغناه بأن استقالته مرفوضة ونحن بانتظار قراره النهائي".

وأتم "أدعو أنصارنا إلى الاتحاد وعدم الانسياق وراء بعض الأشخاص الذين يسعون للاصطياد في المياه العكرة. أريد أن اختم بالقول إنّ فريق اتحاد العاصمة ليس ملك لأي شخص بل هو ملك للأنصار".

وتعرض بن شيخة لوابل من الشتائم بحسب صحيفة "النهار" قبل انطلاق الحصة التدريبية لنادي اتحاد العاصمة بملعب عمر حمادي.

ويتواجد مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى بجوار الهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي وحامل اللقب اتحاد العاصمة الجزائري.

وقرر بن شيخة الاستقالة من تدريب الفريق بعدما لهجوم غير مبرر في ظل تحقيقه لقبي الكونفدالية وكأس السوبر الإفريقي مؤخرا مع الفريق.

بن شيخة يملك خبرة تدريبية كبيرة مع أندية الإفريقي التونسي والدفاع الحسني الجديدي والرجاء المغربي.