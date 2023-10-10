رئيس نابولي: حاولت التعاقد مع لويس إنريكي في الصيف.. ولحسن الحظ لم تتم

أوضح أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي أنه حاول التعاقد مع لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الحالي لكن الصفقة فشلت.

نابولي انفصل عن مدربه لوتشانو سباليتي بعد تحقيق لقب الدوري الموسم الماضي، وكان يبحث عن مدرب في الصيف، قبل أن يقرر تعيين رودي جارسيا.

وقال دي لورينتيس في تصريحات للصحفيين: "تواصلت مع لويس إنريكي في يونيو، لكنه كان يريد تدريب باريس سان جيرمان".

وأضاف "لحسن الحظ أن ذلك حدث، انظروا إلى نتائج باريس سان جيرمان الآن".

وتباينت نتائج سان جيرمان مع المدرب الإسباني، فقد فاز في 4 مباريات من أصل 8 بالدوري، مقابل 3 تعادلات وهزيمة.

وفي دوري أبطال أوروبا، فاز على بروسيا دورتموند بثنائية نظيفة، قبل أن يسقط أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-4.

وتعاقد نادي باريس سان جيرمان مع الإسباني لويس إنريكي من أجل تدريب الفريق في يوليو الماضي.

وجاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن فسخ تعاقده مع مدربه كريستوف جالتييه.

وكشف نادي باريس سان جيرمان عن توقيع إنريكي لمدة موسمين لتدريب الفريق.

لويس إنريكي كان على رأس قائمة المرشحين لتدريب الفريق الباريسي بعدما تخلصت إدارة سان جيرمان من كريستوف جالتييه هذا الصيف.

وحصد جالتييه البالغ من العمر 56 عاما لقب الدوري الفرنسي مع الفريق الباريسي.

ولم يدرب لويس إنريكي أي فريق منذ رحيله عن تدريب إسبانيا عقب توديع كأس العالم 2022 من دور الـ16.

وسبق لـ لويس إنريكي (53 عامًا) تدريب روما، وسيلتا فيجو، وبرشلونة، قبل أن يتولى منتخب إسبانيا منذ 2018، تخللها فترة ابتعاد بسبب وفاة ابنته.