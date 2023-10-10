التجربة الأولى بعد البرازيل.. تيتي مدربا لـ فلامينجو

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 16:02

كتب : FilGoal

البرازيل - سويسرا - تيتي

أعلن نادي فلامينجو تعيين تيتي مدربا جديدا للفريق.

وأشار النادي إلى أن عقده مع تيتي سيمتد حتى شهر ديسمبر من عام 2024.

ويأتي تعيين تيتي خلفا للمدرب خورخي سامباولي الذي رحل عقب خسارة نهائي كأس البرازيل.

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ويحتل فلامينجو حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 44 نقطة وبفارق 11 نقطة عن بوتافوجو صاحب الصدارة.

مشوار تيتي انتهى مع منتخب البرازيل بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2022.

تيتي (61 عاما) قاد البرازيل بدءا من 2016 وتوج بلقب كوبا أمريكا 2019، خسر نهائي نسخة 2021.

وودع كأس العالم في 2018 و2022 من ربع النهائي أمام بلجيكا وكرواتيا على الترتيب.

البرازيل تيتي فلامنجو
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