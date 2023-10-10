كما كشف في الجول.. خالد جلال يتولى تدريب فاركو

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 15:34

كتب : FilGoal

الزمالك ضد نادي مصر - خالد جلال

أعلن نادي فاركو تعاقده مع خالد جلال ليكون مدربا جديدا للفريق خلفا للبرتغالي برونو روماو.

وكان المدرب قد كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق عن اتفاقه مع فاركو على تولي المسؤولية لمدة موسم واحد وسيعاونه وائل كوندي كمدرب عام مع استمرار باقي الجهازالفني الحالي.

وأعلن نادي فاركو رحيل روماو بشكل رسمي عن تدريب الفريق بعد الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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وعلم FilGoal.com إن فسخ التعاقد جد جاء بالتراضي بعد الاتفاق بين الطرفين.

وسيصبح روماو أول مدرب يرحل عن منصبه في الدوري المصري منذ بداية الموسم الحالي.

برونو روماو عمل كمدرب مساعد في فاركو سنة 2017 تحت قيادة روي أجواش، والذي كان يتولى تدريب الفريق في دوري الدرجة الثانية قبل صعودهم.

وتولى روماو قيادة فاركو مع نهاية الموسم الماضي في شهر يوليو خلفا لطارق العشري.

وحصد فاركو نقطة وحيدة بأول ثلاث جولات من مسابقة الدوري بعدما تعادل مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة.

بينما خسر فاركو في أول جولتين أمام فيوتشر والمصري على الترتيب.

ويلعب فاركو مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وفشل روماو في تحقيق أي انتصار مع فاركو خلال خمس مواجهات قاد فيها الفريق.

فاركو خالد جلال
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