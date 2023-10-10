تعرف على البلدان المنظمة للبطولات القارية في السنوات المقبلة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 14:50

كتب : FilGoal

ملعب أتاتورك - نهائي أبطال أوروبا

شهدت الأيام الأخيرة إعلان بعض الاتحادات القارية لأسماء البلدان المنظمة للبطولات القارية في السنوات المقبلة.

قبل أسابيع أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء منظمي بطولتي أمم إفريقيا 2025 و2027.

وبعدها أعلن الاتحاد الدولي اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

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فيما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء أسماء الدول المنظمة لبطولتي يورو 2028 و2032.

ويستعرض FIlGoal.com البلدان التي ستنظم النسخ المقبلة من البطولات القارية في قادم السنوات.

أمم إفريقيا

2023.. كوت ديفوار

2025.. المغرب

2027.. كينيا وأوغندا وتنزانيا

أمم آسيا

2023.. قطر

2027.. السعودية

يورو

2024.. ألمانيا

2028.. بريطانيا وآيرلندا

2032.. إيطاليا وتركيا

كوبا أمريكا

2024.. الولايات المتحدة

كأس كونكاكاف الذهبية

2025.. الولايات المتحدة

كأس العالم

2026.. الولايات المتحدة والمكسيك وكندا

2030.. المغرب وإسبانيا والبرتغال

كأس العالم يورو أمم إفريقيا أمم آسيا
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