اعتماد 6 ملاعب لأندية مصر في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 14:10

كتب : محمد عبد العظيم

جمهور الأهلي - الوداد - استاد القاهرة

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ملاعب الفرق المشاركة في دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ووافق الاتحاد الإفريقي على ملاعب جميع الفرق ما عدا 3 فرق فقط.

الفريق الأول هو سوار الغيني الذي يلعب مع الزمالك في المجموعة ذاتها في بطولة الكونفدرالية.

وكذلك فريق ديابيل نوارس الكونغولي في الكونفدرالية، وأخيرا الهلال السوداني في دوري الأبطال.

سيكون على الأندية الثلاثة اختيار ملاعب أخرى خارج بلادها بسبب عدما اعتماد ملاعبها وإبلاغ كاف بحد أقصى يوم 13 أكتوبر الجاري.

على جانب آخر تم اعتماد 6 ملاعب للفرق المصرية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية.

وتم اعتماد ملاعب القاهرة الدولي والسلام والدفاع الجوي وبرج العرب والسويس وهيئة قناة السويس لكل من الأهلي وبيراميدز والزمالك وفيوتشر.

ويلعب الأهلي وبيراميدز في دور المجموعات لدوري الأبطال، والزمالك وفيوتشر للكونفدرالية.

الأهلي الزمالك الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا
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