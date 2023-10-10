الاتحاد الأوروبي يعلن منظمي يورو 2028 و2032

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 13:21

كتب : FilGoal

يورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أسماء الدول المنظمة لبطولتي يورو 2028 و2032.

قرار تركيا بسحب ملف ترشحها لاستضافة يورو 2028 فتح الباب لمعرفة أسماء الدول التي ستنظم البطولتين، قبل أن يتم الإعلان رسميا عن ذلك يوم الثلاثاء.

وفاز ملف بريطانيا وجمهورية آيرلندا بشرف تنظيم يورو 2028 لأنه كان الملف الوحيد بعد انسحاب تركيا.

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فيما فاز الملف التركي الإيطالي المشترك بشرف استضافة يورو 2032.

في البداية كان هناك ملف مشترك بين بريطانيا وجمهورية آيرلندا لنسخة 2028، فيما تقدمت إيطاليا بطلب استضافة بطولة 2032 فقط، وتقدمت تركيا بطلب لاستضافة يورو 2028 و2032، لكن القرار التركي حسم الأمور.

وستقام النسخة المقبلة "يورو 2024" في ألمانيا، لتعود البطولة إلى نظام البلد المضيف الواحد بعد اتباع النظام العابر للبلدان في يورو 2020.

وكان هناك حديث عن خطة إيطالية لاستضافة يورو 2028، إلا أن الاتحاد الإيطالي فضل العمل على نسخة 2032 لضمان جاهزية أفضل.

وسعت إيطاليا لاستضافة اليورو للمرة الثالثة بعد نسختي 1968 و1980، بالإضافة إلى 4 مباريات خلال يورو 2020.

فيما نظمت إنجلترا يورو 1996 وبعض مباريات يورو 2020.

ولم تنل تركيا شرف استضافة البطولة من قبل.

يذكر أن منتخب إيطاليا توج بلقب يورو 2020 متغلبا على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

يورو 2028 يورو 2032
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