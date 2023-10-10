عوار: نطمح للفوز على مصر من أجل ضمان أفضل تحضير لأمم إفريقيا

يرى حسام عوار لاعب منتخب الجزائر أن الفوز على مصر وكاب فيردي وديا هذا الشهر سيكون أفضل تحضير لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 في الفترة المقبلة.

ويلعب منتخب الجزائر ضد مصر وديا في الإمارات يوم الاثنين المقبل، بعد ملاقاة كاب فيردي في قسنطينة يوم الخميس.

وقال عوار في تصريحات لجريدة النهار الجزائرية: "نطمح لتحقيق الفوز على مصر وكاب فيردي من أجل ضمان أفضل تحضير لكأس أمم إفريقيا وإسعاد جماهير الجزائر".

وأضاف ""نستهدف مواصلة التحضيرات بجدية تحسبا للتحديات المقبلة التي تنتظرنا".

وتابع "جمال بلماضي سيبدأ في تحديد التشكيل الذي سيعتمد عليه في تصفيات كأس العالم، ونهائيات أمم إفريقيا".

ويلعب منتخب الجزائر أمام كاب فيردي وديا في مدينة قسنطينة يوم 12 أكتوبر على أن يواجه منتخب مصر يوم 16 من الشهر ذاته في الإمارات.

وتواجد رياض محرز على رأس قائمة منتخب الجزائر خلاق التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري.

واختار جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر 25 لاعبا لخوض مواجهتي الرأس الأخضر ومصر.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر استدعاء أمين جويري مهاجم رين الفرنسي لأول مرة، وكذلك محمد بشير بلومي (21 عاما) لاعب فارينزي البرتغالي ونجل لأخضر بلومي أسطورة الجزائر.

كما عاد إسلام سليماني مهاجم كوريتيبا البرازيلي لصفوف الخضر وكذلك حسام عوار لاعب روما، فيما استبعد بلماضي مهاجمه بغداد بونجاح هداف السد القطري.

جاءت قائمة الجزائر لمواجهتي الرأس الأخضر ومصر كالتالي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا - مصطفى زغبة - أسامة بن بوط.

خط الدفاع: هيثم لوصيف - رامي بن سبعيني، أحمد توبة - محمد أمين توجاي، يوسف عطال - عيسى ماندي - كيفين جيتون - ريان آيت نوري

الوسط: فارس شايبي - عبد القهار قادري - هشام بوداوي - راميز زروقي -حسام عوار -آدم زرقان - سفيان فيجولي -حسام عوار

خط الهجوم: رياض محرز - أمين جويري -سعيد بن رحمة - محمد بشير بلومي - إسلام سليماني - بدر الدين بوعناني - محمد أمين عمورة.

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