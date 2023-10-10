علي فرج لـ في الجول: الاسكواش يستحق التواجد في الأولمبياد منذ زمن.. ولا أعرف موقفي من دورة 2028

شدد علي فرج لاعب الاسكواش المصري على أن اللعبة كانت تستحق التواجد في الأولمبياد منذ فترة طويلة.

وأوصلت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بإضافة الاسكواش ضمن 5 ألعاب جديدة خلالها.

وقال فرج لـ FiLGoal.com: "التوصية بإدراج الاسكواش في أولمبياد ٢٠٢٨ حدثا سعيدا بالنسبة لنا، وأمر ننتظره منذ فترة طويلة".

"وتابع أتمنى أن يتم الموافقة رسميا على قرار إدراج الاسكواش أولمبيا يوم ١٦ أكتوبر الجاري، اللعبة تستحق تلك المكانة وأتمنى بعد إدراجها عدم خروجها من الرياضات الأولمبية أبدا"

وأتم "موقفي؟ لا يزال الوقت مبكرا لحسم قراري بالتواجد من عدمه ولكن بالطبع حلم أي شخص تمثيل بلاده في الأولمبياد، لا أعلم كيف ستكون الأمور عقب أربع سنوات ونصف من الآن ولكن بكل تأكيد أتمنى المشاركة الأولمبية يوما ما".