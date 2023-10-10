مدرب أوجسبورج أول ضحايا الدوري الألماني

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 12:36

كتب : FilGoal

شعار الدوري الألماني

أعلن نادي أوجسبورج الألماني إقالة مدربه إنريكو ماسن ليصبح الضحية الأولى من المدربين في الموسم الجديد للدوري الألماني.

وجاءت إقالة ماسن بعد يومين من خسارة أوجسبورج في ملعبه أمام دارمشتات بالدوري الألماني.

وأفاد النادي في بيان: "بعد محادثات مستفيضة لوضع الفريق، قررت إدارة النادي إقالة إنريكو ماسن".

أخبار متعلقة:
استبعاد لاعب تشيلسي من معسكر فرنسا بعد ساعات من استدعائه كبديل استبعاد لامين جمال من معسكر إسبانيا بسبب الإصابة "أراكم قريبا خارج الملعب".. هازارد يعلن اعتزال كرة القدم برشلونة أم السعودية؟ ماذا يعني فشل فريق ميسي في التأهل لنهائيات الدوري الأمريكي

وأضاف "تغيير المدرب كان ضروريا بعد توديع كأس المانيا على يد فريق أونتراخينج الذي يلعب في الدرجة الثالثة، وتحقيق انتصار وحيد في 7 جولات بالدوري الألماني".

وترك ماسن الفريق وهو في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الألماني.

وتم تعيين توبياس ستروبل مدرب فريق تحت 23 عاما بشكل مؤقت في انتظار تعيين مدرب جديد.

وأشارت تقارير ألمانية إلى أن شتيفان كونتز الذي أقيل قبل أسابيع من تدريب منتخب تركيا هو أبرز المرشحين لتدريب أوجسبورج.

ماسن البالغ من العمر 39 عاما تولى قيادة أوجسبورج في صيف 2022.

ونجح المدرب الشاب في قيادة أوجسبورج لاحتلال المركز الخامس في الدوري الألماني الموسم الماضي.

أوجسبورج إنريكو ماسن
نرشح لكم
تعرف على البلدان المنظمة للبطولات القارية في السنوات المقبلة بداية رائعة ونهاية حزينة.. أبرز 10 لقطات في مسيرة إدين هازارد الاتحاد الأوروبي يعلن منظمي يورو 2028 و2032 "أراكم قريبا خارج الملعب".. هازارد يعلن اعتزال كرة القدم استبعاد لاعب تشيلسي من معسكر فرنسا بعد ساعات من استدعائه كبديل استبعاد ساكا من قائمة منتخب إنجلترا بسبب الإصابة موندو ديبورتيفو: اجتماع الركراكي يحسم انضمام دياز لمنتخب المغرب.. واعتراض ريال مدريد طبيب منتخب إسبانيا يقرر مصير لامين جمال
أخر الأخبار
كما كشف في الجول.. خالد جلال يتولى تدريب فاركو 4 دقيقة | الدوري المصري
محمد منير والكرة 46 دقيقة | الكرة المصرية
تعرف على البلدان المنظمة للبطولات القارية في السنوات المقبلة 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
بداية رائعة ونهاية حزينة.. أبرز 10 لقطات في مسيرة إدين هازارد ساعة | الكرة الأوروبية
شكوك حول مشاركة مدافع ولفرهامبتون في لقاء مصر والجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
اعتماد 6 ملاعب لأندية مصر في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
الاتحاد الأوروبي يعلن منظمي يورو 2028 و2032 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عوار: نطمح للفوز على مصر من أجل ضمان أفضل تحضير لأمم إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تغيير موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر.. وطرح التذاكر