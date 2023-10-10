مدرب أوجسبورج أول ضحايا الدوري الألماني

أعلن نادي أوجسبورج الألماني إقالة مدربه إنريكو ماسن ليصبح الضحية الأولى من المدربين في الموسم الجديد للدوري الألماني.

وجاءت إقالة ماسن بعد يومين من خسارة أوجسبورج في ملعبه أمام دارمشتات بالدوري الألماني.

وأفاد النادي في بيان: "بعد محادثات مستفيضة لوضع الفريق، قررت إدارة النادي إقالة إنريكو ماسن".

وأضاف "تغيير المدرب كان ضروريا بعد توديع كأس المانيا على يد فريق أونتراخينج الذي يلعب في الدرجة الثالثة، وتحقيق انتصار وحيد في 7 جولات بالدوري الألماني".

وترك ماسن الفريق وهو في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الألماني.

وتم تعيين توبياس ستروبل مدرب فريق تحت 23 عاما بشكل مؤقت في انتظار تعيين مدرب جديد.

وأشارت تقارير ألمانية إلى أن شتيفان كونتز الذي أقيل قبل أسابيع من تدريب منتخب تركيا هو أبرز المرشحين لتدريب أوجسبورج.

ماسن البالغ من العمر 39 عاما تولى قيادة أوجسبورج في صيف 2022.

ونجح المدرب الشاب في قيادة أوجسبورج لاحتلال المركز الخامس في الدوري الألماني الموسم الماضي.

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