"أراكم قريبا خارج الملعب".. هازارد يعلن اعتزال كرة القدم

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 12:31

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد خيتافي

أعلن إدين هازارد لاعب ريال مدريد السابق اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

إدين هازارد

النادي : معتزل

النجم البلجيكي قرر تعليق حذاءه في عمر 32 عاما.

وكتب هازارد عبر حسابه على إنستاجرام: "يجب أن تستمتع إلى نفسك وأن تقول توقف في الوقت المناسب، بعد 16 عاما وأكثر من 700 مباراة قد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

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واستمر "لقد تمكنت من تحقيق حلمي ومرحت في الكثير من الملاعب حول العالم، خلال مسيرتي تمكن من مقابلة كنت محظوظا لمقابلة مدربين وزملاء رائعين أشكر الجميع على تلك الأوقات وسأفتقدكم جميعا".

وأضاف "أريد أيضا أن أشكر الأندية التي لعبت لها، ليل وتشيلسي وريال مدريد ومنتخب بلجيكا، وشكر خاص أيضا لعائلتي وأصدقائي والناس الذين كانوا قريبين مني في الأوقات الجيدة والسيئة".

وأتم "في النهاية أريد أن أرسل شكر كبير أيضا للجماهير الذين تابعوني خلال كل تلك السنوات وعلى تشجيعهم في كل مكان والآن حان الوقت للاستمتاع مع أحبائي وخوض تجربة جديدة، أراكم قريبا خارج الملعب".

هازارد بدأ مسيرته كلاعب محترف في صفوف ليل عام 2008 واستمر مع الفريق لمدة 4 سنوات لعب خلالهم 160 مباراة وسجل 50 هدفا وصنع 53 آخرين.

وتوج هازارد مع ليل بالدوري الفرنسي وكأس الرابطة الفرنسية.

في 2012 انتقل هازارد إلى تشيلسي في فترة هي الأنجح في مسيرته.

وشارك النجم البلجيكي مع تشيلسي في 352 مباراة وخلالهم سجل 110 هدفا وصنع 92.

مع تشيلسي توج بالدوري الإنجليزي مرتين والدوري الأوروبي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس الرابطة الإنجليزية مرة.

في 2019 انضم هازارد لريال مدريد قادما من تشيلسي ولعب 4 سنوات ناجحين على مستوى الألقاب الجماعية ولكن غير ناجحين على المستوى الفردي.

وتوج هازارد مع ريال مدريد بالدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس العالم للأندية مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس ملك إسبانيا مرة وكأس السوبر الإسباني مرة.

أما على المستوى الفردي فسجل هازارد 7 أهداف فقط مع ريال مدريد وصنع 12 خلال 76 مباراة شارك بهم.

ومع منتخب بلجيكا لعب 126 مباراة وسجل 33 هدفا وصنع 36 وحصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم 2018.

وكانت المحطة الأخيرة لهازارد مع ريال مدريد بالموسم الماضي والذي رحل بنهايته عقب فسخ التعاقد بين الطرفين.

إدين هازارد
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