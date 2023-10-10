استبعاد لاعب تشيلسي من معسكر فرنسا بعد ساعات من استدعائه كبديل

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 12:18

كتب : FilGoal

ركلات الترجيح - الأرجنتين - فرنسا

بعد ساعات من انضمامه لمنتخب فرنسا.. تم استبعاد أكسيل ديساسي لاعب تشيلسي من معسكر الفريق بسبب الإصابة.

منتخب فرنسا الذي بدأ فترة التوقف الدولي يوم الاثنين استبعد جول كوندي وزميله دايوت أوباميكانو بسبب الإصابة وضم الثنائي مالو جوستو وأليكسيس ديساسي بدلا منهما.

لكن بعد ساعات تم اكتشاف إصابة ديساسي في الفخذ واستبعاده من المعسكر.

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البالغ من العمر 25 عامًا لعب كل مباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقرر ديديه ديشامب مدرب فرنسا ضم كاستيلو لوكيبا لاعب ليون بدلا من ديساسي

ديشامب أعلن قبل أيام، قائمة الديوك المدججة بالنجوم من أجل فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري.

ويلعب وصيف بطل العالم لملاقاة هولندا يوم 13 أكتوبر في تصفيات يورو 2024.

ثم يلاقي اسكتلندا وديا بعدها بـ4 أيام.

ويتواجد ثلاثي هجوم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي وعثمان ديبملي وراندال كولو مواني ،على رأس الاختيارات.

وشهدت القائمة عودة جوناثان كلوس مدرب لانس بعد فترة من الغياب.

وجاءت قائمة منتخب فرنسا حين تم إعلانها كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينيان - ألفونس أريولا - بريس سامبا

الدفاع: دايوت أوباميكانو - جوناثان كلوس- ويليام ساليبا - إبراهيما كوناتي - جول كوندي - بنجامين بافارد - ثيو هيرنانديز- لوكاس هرنانديز.

الوسط: أوريليان تشواميني - أدريان رابيو - يوسف فوفانا - بوبكرا كامارا - إدواردو كامافينجا.

الهجوم: كيليان مبابي - أنطوان جريزمان - أوليفيه جيرو - راندال كولو مواني - كينجسلي كومان - ماركوس تورام - عثمان ديمبلي.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة مجموعته في تصفيات يورو 2024 بالعلامة الكاملة، 5 انتصارات في 5 مباريات.

بينما يحتل منتخب هولندا المركز الثالث برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد نظيره اليوناني وصيف المجموعة، لكن المنتخب البرتقالي لعب مباراة أقل.

تشيلسي فرنسا أكسيل ديساسي
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