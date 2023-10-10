الرياضية السعودية: اتحاد جدة يجهز حجازي لكأس العالم للأندية

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة يجهز لاعبه المصري أحمد حجازي من أجل الاستعانة بخدماته في كأس العالم للأندية.

البطولة التي تستضيفها السعودية ديسمبر المقبل.

وأوضح التقرير أن سانتو يأمل في تجهيز حجازي الذي يتعافى من إصابة قطع في الرباط الصليبي وزميله جواو فيليبي "جوتا" الذي استبعد من قائمة الثمانية لاعبين أجانب في الدوري السعودي، للعرس العالمي.

وأضاف التقرير أن الأجهزة الفنية والإدارية والطبية تراقب برنامج التأهيل الخاص بحجازي، الذي بات قريبًا من الدخول في المرحلة الأخيرة، في حين يتدرب جوتا بشكل يومي مع الفريق.

وتتيح قوانين الاتحاد الدولي مشاركة اللاعبين الأجانب إذا كانوا مسجلين في نظام اتحاد اللعبة المحلي (TMS).

ووفقًا للوائح الاتحاد الآسيوي للعبة في المادة 27 الخاصة باللائحة التنظيمية لدوري أبطال آسيا، يُسمح بتسجيل اللاعب في بطولة دوري الأبطال بمجرد امتلاك النادي .لشهادة انتقال اللاعب الدولية، ما يعني إمكانية الاستفادة من خدمات جوتا بحسب نظام البطولة (5+1).

وكان حجازي قد تعرَّض للإصابة أواخر مايو الماضي، وخضع للجراحة في يونيو الماضي، ولا يزال يخضع لبرنامج تأهيلي.

حجازي قد يواجه فريقه السابق الأهلي في ربع النهائي يوم 15 ديسمبر المقبل، لو نجح اتحاد جدة في عبور عقبة أوكلاند سيتي.

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