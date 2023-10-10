الضحية الأولى في الدوري.. فاركو يعلن رحيل برونو روماو

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 11:35

كتب : عمرو نبيل

برونو روماو - فاركو

أعلن نادي فاركو رحيل مدربه البرتغالي برونو روماو بشكل رسمي عن تدريب الفريق بعد الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com إن فسخ التعاقد جد جاء بالتراضي بعد الاتفاق بين الطرفين.

واستقر نادي فاركو على أن يكون المدير الفني المقبل مصريا، بعد إعلان رحيل روماو.

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وكشف خالد جلال لـFilGoal.com عن اتفاقه على تولي مهمة تدريب فاركو في الفترة المقبلة.

وسيصبح روماو أول مدرب يرحل عن منصبه في الدوري المصري منذ بداية الموسم الحالي.

برونو روماو عمل كمدرب مساعد في فاركو سنة 2017 تحت قيادة روي أجواش، والذي كان يتولى تدريب الفريق في دوري الدرجة الثانية قبل صعودهم.

وتولى روماو قيادة فاركو مع نهاية الموسم الماضي في شهر يوليو خلفا لطارق العشري.

وحصد فاركو نقطة وحيدة بأول ثلاث جولات من مسابقة الدوري بعدما تعادل مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة.

بينما خسر فاركو في أول جولتين أمام فيوتشر والمصري على الترتيب.

ويلعب فاركو مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وفشل روماو في تحقيق أي انتصار مع فاركو خلال خمس مواجهات قاد فيها الفريق.

الدوري المصري فاركو برونو روماو
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