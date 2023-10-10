خالد جلال يعلن عبر في الجول توصله لاتفاق لتدريب فاركو

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 10:51

كتب : عمرو نبيل

خالد جلال - البنك الأهلي

أعلن خالد جلال توصله لاتفاق لتدريب فاركو لمدة موسم واحد.

وقال جلال لـ FilGoal.com: "اتفقت مع فاركو على تدريب الفريق لمدة موسم واحد وسأضم وائل كوندي كمدرب عام للفريق بينما سيبقى باقي الجهاز الفني الحالي كما هو".

وكان FilGoal.com قد علم أن فاركو قد توصل لاتفاق مع مدربه الحالي برونو روماو على فسخ التعاقد بالتراضي.

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وسيصبح روماو أول مدرب يرحل عن منصبه في الدوري المصري منذ بداية الموسم الحالي.

برونو روماو عمل كمدرب مساعد في فاركو سنة 2017 تحت قيادة روي أجواش، والذي كان يتولى تدريب الفريق في دوري الدرجة الثانية قبل صعودهم.

وتولى روماو قيادة فاركو مع نهاية الموسم الماضي في شهر يوليو خلفا لطارق العشري.

وحصد فاركو نقطة وحيدة بأول ثلاث جولات من مسابقة الدوري بعدما تعادل مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة.

بينما خسر فاركو في أول جولتين أمام فيوتشر والمصري على الترتيب.

ويلعب فاركو مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وفشل روماو في تحقيق أي انتصار مع فاركو خلال خمس مواجهات قاد فيها الفريق.

المحطة الأخيرة في التدريب لخالد جلال كانت برفقة فريق البنك الأهلي في الموسم قبل الماضي.

وسبق لجلال وأن توج بكأس مصر وكأس السوبر المصري برفقة الزمالك.

ويحتل فاركو المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة واحدة عقب 3 جولات.

الدوري المصري فاركو خالد جلال
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