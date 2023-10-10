بيريرا: طرد عواد صحيح ولا ركلات جزاء في مباراة الأهلي والإسماعيلي.. وهذا الخطأ في مباراة المصري

تحدث البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام عن ملف تطوير منظومة التحكيم والاتهامات الموجهة له بالديكتاتورية في العمل، وكواليس تقسيم الحكام لفئات.

وقال بيريرا في تصريحاته عبر القناة الأولى: "نسعى لتطوير منظومة التحكيم ونجري استطلاعات دورية لمعرفة ما يجب تحسينه. وصلنا لـ 620 حكما في دوراتنا التدريبية عبر أكثر من 200 ساعة دراسة، وأجرينا الكثير من الاختبارات التحريرية والقياسات البدنية ونقيم جاهزية الحكام خطوة تلو الأخرى".

وأضاف "20% من الحكام لم يتمكنوا من اجتياز الاختبارات البدنية. لقد تكلمنا مع الحكام وقالوا إنهم بحاجة للتطور. نهدف للوصول إلى العالمية وبالتالي نحن منفتحون على العمل أكثر لأجل التطور، وبدون أن نتفق على ذلك لن نصل للمستوى الأعلى".

وأوضح "لكل شخص حق الاتفاق أو الاختلاف مع قرار تقسيم الحكام لفئات. حين توليت وجدت 360 حكما في الفئة "أ"، وفي الدوري الممتاز لدينا 306 مباريات تقريبا، ما يعني أن كل حكم سيدير مباراة واحدة في الدوري. تخيل أن لاعب مثل ميسي أو رونالدو يلعب مباراة واحدة في الموسم"؟

وواصل بيريرا "أخذنا طريقة تصفية الجهاز الفني للمنتخب الأول مع روي فيتوريا والأولمبي مع روجيرو ميكالي للاعبي الدوري وطبقناها على الحكام. هذه الطريقة ستشجع الحكام على التطور".

وتابع "مشكلة مستحقات الحكام تم حلها ودُفعت بالكامل لنبدأ الموسم جاهزين ومركزين على العمل والتطوير.

وعن الاتهامات بالديكتاتورية وتصريحات توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق قال: "أنا مدير وأحب العمل في مجموعة. تشاورت مع كل زملائي في اللجنة لتطبيق الأفكار ومنها تقسيم الحكام. هذه الأفكار كانت أفكاري أنا وربما لذلك قال توفيق السيد عني هذا الكلام ولكن في النهاية كلها لتطوير الحكام. ربما من لم يسبق له العمل معي لا يعرف طريقة عملي".

وعن سبب عدم إصدار لجنة الحكام لبيانات اعتراف بأخطاء الحكام مثل بعض الدوريات الأوروبية قال: "لست موجودا لأكتب أخطاء الحكام بل لتحسين أدائهم. من المهم أن نحسن أداء الحكم وأدواته وهذا ما يفترض بي فعله".

وأضاف "قد يكون هناك في مصر من يمكنه توثيق الأخطاء والإيجابيات في المباراة. أحترم كل الآراء ولن أخفي الأخطاء في المباريات ولكن عملي هو تطوير التحكيم".

وتابع "كرة القدم تُلعب على الأخطاء. إن أخطأ اللاعب يرتكب ركلة جزاء وإن أخطأ الحارس يتلقى مرماه هدفا. الحكام لا يريدون ارتكاب الأخطاء ولكن هذا لا يمنع حدوثها وهم يعملون على تفاديها".

وأكمل "لا توجد مشكلة في الاعتراف بوجود خطأ من حكم. لدينا 27 مباراة هذا الموسم بواقع 26 في الدوري ومباراة في الكأس، وكان هناك 3 أو 4 قرارات لم تكن الأفضل وأبلغت الحكام بذلك ونحن كمجموعة نتعلم دائما من الأخطاء ونتناقش باستمرار".

وحلل بيريرا بعض الحالات التحكيمية الجدلية في الآونة الأخيرة قائلا: "قرار الحكم محمد معروف بطرد محمد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي صحيح، فقد كانت فرصة تهديف".

وأضاف "دفعة حسين السيد لـ سيف تيري داخل المنطقة في مباراة المصري وفاركو؟ كان يجب احتساب ركلة جزاء. الحكم كان من الممكن أن ينظر من هذه الزاوية عبر تقنية الفيديو، وكان يمكن للحكم المساعد أن يرى الحالة من خلف اللاعبين".

وتابع "تدخل محمود علاء على كريم حافظ داخل المنطقة في مباراة الزمالك وبيراميدز حالة صعبة للغاية حتى بتقنية الفيديو. الالتحام ليس واضحا ومن الممكن أن تكون الكرة قد خرجت من الملعب بالفعل. لن نتأكد أبدا من ذلك بنسبة 100%. لحسن الحظ لم أكن أنا الحكم".

وأوضح "في مباراة الأهلي والإسماعيلي.. بيرسي تاو غير اتجاهه لدى اصطدامه بمدافع الإسماعيلي وبالتالي ليست ركلة جزاء، أما في سقوط محمد حسن داخل منطقة الأهلي فلم يكن هناك احتكاك واضح يسقط اللاعب".

واختتم "بالنسبة لي لا أحب كلمة العقاب. الحكام أصحاب القرارات الصحيحة ستجدهم يديرون أكثر من مباراة، أما الحكام أصحاب القرارات التي لم تكن الأفضل نمنحهم فترة راحة بسيطة وتدريبات أكثر، ولكن العقاب ليس ما نتبعه بعد خطأ واحد، فحتى فرق الكرة لا تفعل ذلك".