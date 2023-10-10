خبر في الجول – برونو روماو يرحل عن تدريب فاركو

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 00:38

كتب : حامد وجدي

برونو روماو - فاركو

فسخ نادي فاركو عقده مع مدربه البرتغالي برونو روماو بعد 3 جولات من بداية الدوري.

وعلم FilGoal.com إن فسخ التعاقد جد جاء بالتراضي بعد الاتفاق بين الطرفين.

واستقر نادي فاركو على أن يكون المدير الفني المقبل مصريا، بعد إعلان رحيل روماو.

أخبار متعلقة:
بوسكا يتنازل عن نصف عقده لصالح إيسترن كومباني منافس الأهلي - عضو إدارة بلوزداد يكشف حقيقة التفاوض مع قندوسي.. وتطورات المدرب الجديد سلة - أوجي مايو: أعد جماهير الزمالك بتحقيق الألقاب.. وهذه مدة تعاقدي عضو مجلس المصري: مشاركة المصري في السوبر ستنجح البطولة.. وأزمة منصور وعيد في طريقها للحل

وسيصبح روماو أول مدرب يرحل عن منصبه في الدوري المصري منذ بداية الموسم الحالي.

برونو روماو عمل كمدرب مساعد في فاركو سنة 2017 تحت قيادة روي أجواش، والذي كان يتولى تدريب الفريق في دوري الدرجة الثانية قبل صعودهم.

وتولى روماو قيادة فاركو مع نهاية الموسم الماضي في شهر يوليو خلفا لطارق العشري.

وحصد فاركو نقطة وحيدة بأول ثلاث جولات من مسابقة الدوري بعدما تعادل مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة.

بينما خسر فاركو في أول جولتين أمام فيوتشر والمصري على الترتيب.

ويلعب فاركو مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وفشل روماو في تحقيق أي انتصار مع فاركو خلال خمس مواجهات قاد فيها الفريق.

فاركو برونو روماو الدوري المصري
نرشح لكم
بيريرا: طرد عواد صحيح ولا ركلات جزاء في مباراة الأهلي والإسماعيلي.. وهذا الخطأ في مباراة المصري في الجول يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ومدة غيابه عبد الرحمن مجدي لـ في الجول: منحت الطفل حامل الكرات قميصي بعد مباراة الأهلي استعدادا لـ سموحة.. موعد استئناف تدريبات الزمالك بعد نهاية الراحة المصري يعلن عبر في الجول طلب المشاركة في كأس السوبر بدلا من مودرن فيوتشر المصري يكشف لـ في الجول جديد موقف أزمة عيد ومنصور حوار في الجول - هشام نصر يتحدث عن المنافسة مع العتال على نائب رئيس الزمالك ودور القائمة الموحدة خبر في الجول - مفاوضات بين فاركو ومدربه لفسخ التعاقد.. والبديل مصري
أخر الأخبار
بيريرا: طرد عواد صحيح ولا ركلات جزاء في مباراة الأهلي والإسماعيلي.. وهذا الخطأ في مباراة المصري ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – برونو روماو يرحل عن تدريب فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
بوسكا يتنازل عن نصف عقده لصالح إيسترن كومباني 2 ساعة | الدرجة الثانية
منافس الأهلي - عضو إدارة بلوزداد يكشف حقيقة التفاوض مع قندوسي.. وتطورات المدرب الجديد 2 ساعة | الوطن العربي
سلة - أوجي مايو: أعد جماهير الزمالك بتحقيق الألقاب.. وهذه مدة تعاقدي 2 ساعة | كرة سلة
عضو مجلس المصري: مشاركة المصري في السوبر ستنجح البطولة.. وأزمة منصور وعيد في طريقها للحل 2 ساعة | الكرة المصرية
طبيب المنتخب: تقرير إصابة إمام عاشور يؤكد صعوبة مشاركته في المعسكر الحالي 3 ساعة | الكرة المصرية
استعدادا لمواجهة الجزائر.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في الإمارات 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تغيير موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر.. وطرح التذاكر