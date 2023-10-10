منافس الأهلي - عضو إدارة بلوزداد يكشف حقيقة التفاوض مع قندوسي.. وتطورات المدرب الجديد

نفى رضا مالك عضو مجلس إدارة شباب بلوزداد الجزائري ما تردد عن رغبة النادي في التعاقد مع أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

وقال مالك في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد حديث عن ذلك ولا حتى في الصحف الجزائرية".

وأضاف "لست متابعا جيدا للدوري المصري في الآونة الأخيرة، ولكني أعرف أن قندوسي لاعب شاب وسيصبح أفضل، هو بحاجة للخبرة في المحافل الإفريقية ومدرب يستخرج منه قدراته".

وأوضح "بإذن الله سيؤدي بشكل أفضل، لأن ما أعرفه عن أدائه في الآونة الأخيرة أنه كان متذبذبا بعض الشيء".

وواصل "لدينا الإرادة والطموح لتحقيق لقب إفريقي، وفي الموسم الماضي وصلنا إلى ربع النهائي".

واختتم "لا تزال المفاوضات مستمرة للتعاقد مع مدرب جديد للفريق، وسنعلن فور التوصل لاتفاق".

ويتواجد بلوزداد مع الأهلي في نفس المجموعة بدوري أبطال إفريقيا، رفقة ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني.