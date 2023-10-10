سلة - أوجي مايو: أعد جماهير الزمالك بتحقيق الألقاب.. وهذه مدة تعاقدي

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 00:14

كتب : FilGoal

أوجي مايو - الزمالك كرة سلة

شدد أوجي مايو لاعب الزمالك لكرة السلة متابعته للفريق طوال الفترة الماضية عقب رحيله.

وأعلن الزمالك التعاقد مع أوجي مايو ليلعب بصفوفه في الموسم المقبل.

وقال مايو عبر قناة الزمالك: "كنت متواجدا هنا في الموسم الماضي وتواصلت مع المسؤولين ومع الفريق خلال الفترة الماضية لذلك أعرف النادي جيدا".

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وواصل "أشكر جماهير الزمالك على دعمهم لي وعلى الرسائل التي ترسل لي التي تسعدني، أحبهم كثيرا ومتحمس للموسم المقبل".

وأضاف "تعاقدي مع الزمالك يمتد لموسم واحد فقط".

وشدد "كنت أتابع الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية ومتحمس للعب معه من جديد خصوصا مع تواجد الكثير من صغار السن والذين سيمدونه بالطاقة".

وعن مواجهة الأهلي في السوبر قال: "هو دربي لذلك يجب أن نكون مركزين ونحقق الفوز وخصوصا لنعرف مستوانا قبل بداية الموسم".

وأكمل "أعد جماهير الزمالك بالعمل الجاد وبالتتويج بالألقاب ولكن نريدهم خلفنا".

وأتم "السنة الماضية كنا قريبين من التتويج بالكأس وفي الموسم الحالي حصلنا على دفعة بانضمام لاعبين جدد ونتمنى أن يكون أفضل".

وكان مايو قد قضى الموسم الماضي مع الزمالك قبل الرحيل للفتح السعودي عقب نهاية الموسم.

الزمالك كرة سلة أوجي مايو
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