استعدادا لمواجهة الجزائر.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في الإمارات

خاض منتخب مصر مرانه الأول في أبو ظبي عاصمة الإمارات استعدادا لمواجهتي زامبيا والجزائر وديا.

ووصل منتخب مصر إلى الإمارات صباح اليوم الإثنين، وخاض مرانه الأول على استاد طحنون بن زايد بمدينة العين في إمارة أبو ظبي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وبدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية، واكتفى اللاعبون الذين خاضوا مباريات أمس في الدوري بتدريبات خفيفة، كما شهد المران بعض الجمل الفنية و تقسيمة في نهاية التدريب.

وتواجد في مران منتخب مصر عامر حسين عضو اتحاد الكرة و رئيس البعثة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر الأول.

ويلعب منتخب مصر ضد زامبيا والجزائر يومي 12 و16 من شهر أكتوبر الجاري في إطار الاستعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية المقبلة في كوت ديفوار.