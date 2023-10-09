كرة سلة - الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية بفوز صعب على الاتحاد السكندري

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 22:29

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

في قمة مصرية مثيرة، تغلب الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 82-77 في ختام منافسات ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة.

الربع الأول شهد انطلاقة قوية من الأهلي حيث وصل إلى 11-2، بينما تمكن الاتحاد من العودة والتعادل بل والتقدم مرة، قبل أن ينتهي بتقدم الأهلي 19-18.

وبدأ الأهلي يبتعد بالنتيجة قليلا، حيث أنهى الربع الثاني بنتيجة 43-35.

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التفوق استمر في الربع الثالث ولكن بفارق 6 نقاط فقط، حيث كان الأهلي يتقدم 60-54.

الربع الأخير شهد تقدم الأهلي بفارق 12 نقطة عند 71-59، ولكن واصل الاتحاد تقليص الفارق إلى أن قاده إلى 4 نقاط فقط عند 81-77 في الدقيقة الأخيرة، وتوالت الرميات الثلاثية على سلة الأهلي ولكن لم تصب إحداها، لتنتهي المباراة بفوز الأحمر 82-77.

وبذلك يتأهل الأهلي لملاقاة جمعية سلا المغربي في نصف النهائي، يوم الأربعاء 11 أكتوبر في السادسة والنصف مساء.

وكان الأهلي قد تغلب على الفتح السعودي بفارق 40 نقطة، وبنتيجة 98-58 في ختام منافسات دور الـ 16 للبطولة العربية لكرة السلة.

فيما تأهل الاتحاد السكندري بعد إلغاء مباراته أمام خدمات البريج الفلسطيني، نظرا للأحداث الجارية واستشهاد أفراد من أسر لاعبي الفريق الفلسطيني، ليتم اعتبار الاتحاد السكندري فائزا بالمباراة بشكل اعتباري.

نتائج ربع النهائي

الكويت الكويتي 96-74 دجلة العراقي

المحرق البحريني 95-108 سلا المغربي

اتحاد الجزائر 78-110 بيروت اللبناني

الاتحاد السكندري 77-82 الأهلي

نصف النهائي - الأربعاء 11 أكتوبر

الكويت × بيروت - 4 عصرا

سلا × الأهلي - 6:30 مساء

*تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس 12 أكتوبر.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من منافسات البطولة العربية للأندية في قطر.

ويمثل مصر في البطولة كل من الأهلي والاتحاد السكندري.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب البطولة تسع مرات سابقة آخرهم نسختي 2018 و2019.

أما الأهلي فوصل نهائي آخر نسختين إذ حصد لقب 2021 ووصافة نسخة 2022.

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