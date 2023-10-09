gaming - تقرير يكشف ألعاب PS plus المجانية لشهر أكتوبر

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 22:05

كتب : FilGoal

ps plus

كشف Bilbil-kun الصحفي بمجلة Dealabs عن تسريبات الألعاب المقبلة للألعاب المجانية للمشتركين في playstation plus خلال الشهر الحالي.

وتضيف شركة سوني ألعاب جديدة للمشتركين في PS plus فئة extra وpremium بشكل شهري لتتاح بشكل مجاني.

وفقا للصحفي فإن الألعاب التي ستضاف خلال الشهر الحالي ستأتي كالتالي:

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Gotham Knights

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Disco Elysium The Final Cut

Far: Changing Tides

Gungrave G.O.R.E

Elite Dangerous

Dead Island Definitive Edition

Alien Isolation

ومن المنتظر أن تعلن شركة سوني عن الألعاب بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري.

playstation plus
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