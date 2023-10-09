gaming - تقرير يكشف ألعاب PS plus المجانية لشهر أكتوبر
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 22:05
كتب : FilGoal
كشف Bilbil-kun الصحفي بمجلة Dealabs عن تسريبات الألعاب المقبلة للألعاب المجانية للمشتركين في playstation plus خلال الشهر الحالي.
وتضيف شركة سوني ألعاب جديدة للمشتركين في PS plus فئة extra وpremium بشكل شهري لتتاح بشكل مجاني.
وفقا للصحفي فإن الألعاب التي ستضاف خلال الشهر الحالي ستأتي كالتالي:
Gotham Knights
The Dark Pictures Anthology: House of Ashes
Disco Elysium The Final Cut
Far: Changing Tides
Gungrave G.O.R.E
Elite Dangerous
Dead Island Definitive Edition
Alien Isolation
ومن المنتظر أن تعلن شركة سوني عن الألعاب بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري.
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