من ضمنهم الاسكواش.. اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس توصي بإضافة 5 ألعاب جديدة

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 توصيتها بانضمام 5 ألعاب جديدة.

ويحق لكل مدينة منظمة للبطولة التوصية بدخول ألعاب جديدة بشكل استثنائي لتلك النسخة.

وأوصل اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 بإضافة الاسكواش والكريكيت والبيسبول ولكروس وكرة القدم العلم.

وسيتم التصويت على الموافقة على انضمام الألعاب الخمسة من عدمه يوم 16 أكتوبر المقبل من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي حال إضافة تلك الألعاب ستنضم إلى الـ 28 المتواجدين بثبات.

وتستعد لوس أنجلوس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1984 و1932.

وتقام الدورة المقبلة في باريس في شهر يوليو من عام 2024.