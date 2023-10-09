انتهت كرة سلة - الاتحاد السكندري (77)-(82) الأهلي.. ربع نهائي البطولة العربية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري أمام الأهلي في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة.

وتغلب الأهلي على الفتح السعودي بفارق 40 نقطة، وبنتيجة 98-58 في ختام منافسات دور الـ 16 للبطولة العربية لكرة السلة.

فيما تأهل الاتحاد السكندري بعد إلغاء مباراته أمام خدمات البريج الفلسطيني، نظرا للأحداث الجارية واستشهاد أفراد من أسر لاعبي الفريق الفلسطيني.

وبذلك تم اعتبار الاتحاد السكندري فائزا بالمباراة بشكل اعتباري.

نتائج ربع النهائي

الكويت الكويتي 96-74 دجلة العراقي

المحرق البحريني 95-108 سلا المغربي

اتحاد الجزائر 78-110 بيروت اللبناني

نصف النهائي - الأربعاء 11 أكتوبر

الكويت × بيروت - 4 عصرا

سلا × الفائز من الأهلي والاتحاد السكندري - 6:30 مساء

*تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس 12 أكتوبر.

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نهاية المباراة: الاتحاد 77-82 الأهلي

رميات ثلاثية متتالية من لاعبي الاتحاد ولكن فشلت جميعا على التوالي

81-77.. فارق 4 نقاط يشعل المباراة

75-67

73-67.. فارق 6 نقاط للأحمر

71-62 للأهلي

71-59.. فارق 12 نقطة لصالح الأهلي

64-56

63-56

نهاية الربع الثالث: الاتحاد 54-60 الأهلي

60-52 للأهلي

59-52

57-51

56-51

56-49

52-49

52-47

نهاية الربع الثاني: الاتحاد 35-43 الأهلي

40-32

37-32 للأهلي

33-32.. الفارق يتقلص إلى نقطة واحدة لصالح الأهلي

33-29

29-25 للأحمر

27-23 للأهلي

24-23

24-21

22-21 لصالح الأهلي

21-21.. تعادل ورمية حرة للأهلي

21-19 الاتحاد يتقدم في بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول: الاتحاد 18-19 الأهلي

19-18 للأهلي

ثلاثية تمنح الاتحاد التقدم.. 18-17

17-15 للأهلي

15-15.. التعادل

15-13

15-11

15-9

13-9 للأهلي

11-7.. ثلاثية خضراء تقلص الفارق مرة أخرى

11-4.. الاتحاد يقلص الفارق برميتين حرتين

11-2 للأهلي

9-2 للأهلي

8-2 للأهلي

ثلاثية ترفع النتيجة إلى 6-2 لصالح الأهلي

الأهلي يتقدم 3-2 برمية حرة

الأهلي يتعادل 2-2

2-0 للاتحاد.. أول سلة بعد دقيقتين من المباراة

بداية المباراة