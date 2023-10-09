انتهت كرة سلة - الاتحاد السكندري (77)-(82) الأهلي.. ربع نهائي البطولة العربية

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 20:16

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري أمام الأهلي في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة.

وتغلب الأهلي على الفتح السعودي بفارق 40 نقطة، وبنتيجة 98-58 في ختام منافسات دور الـ 16 للبطولة العربية لكرة السلة.

فيما تأهل الاتحاد السكندري بعد إلغاء مباراته أمام خدمات البريج الفلسطيني، نظرا للأحداث الجارية واستشهاد أفراد من أسر لاعبي الفريق الفلسطيني.

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وبذلك تم اعتبار الاتحاد السكندري فائزا بالمباراة بشكل اعتباري.

نتائج ربع النهائي

الكويت الكويتي 96-74 دجلة العراقي

المحرق البحريني 95-108 سلا المغربي

اتحاد الجزائر 78-110 بيروت اللبناني

نصف النهائي - الأربعاء 11 أكتوبر

الكويت × بيروت - 4 عصرا

سلا × الفائز من الأهلي والاتحاد السكندري - 6:30 مساء

*تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس 12 أكتوبر.

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نهاية المباراة: الاتحاد 77-82 الأهلي

رميات ثلاثية متتالية من لاعبي الاتحاد ولكن فشلت جميعا على التوالي

81-77.. فارق 4 نقاط يشعل المباراة

75-67

73-67.. فارق 6 نقاط للأحمر

71-62 للأهلي

71-59.. فارق 12 نقطة لصالح الأهلي

64-56

63-56

نهاية الربع الثالث: الاتحاد 54-60 الأهلي

60-52 للأهلي

59-52

57-51

56-51

56-49

52-49

52-47

نهاية الربع الثاني: الاتحاد 35-43 الأهلي

40-32

37-32 للأهلي

33-32.. الفارق يتقلص إلى نقطة واحدة لصالح الأهلي

33-29

29-25 للأحمر

27-23 للأهلي

24-23

24-21

22-21 لصالح الأهلي

21-21.. تعادل ورمية حرة للأهلي

21-19 الاتحاد يتقدم في بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول: الاتحاد 18-19 الأهلي

19-18 للأهلي

ثلاثية تمنح الاتحاد التقدم.. 18-17

17-15 للأهلي

15-15.. التعادل

15-13

15-11

15-9

13-9 للأهلي

11-7.. ثلاثية خضراء تقلص الفارق مرة أخرى

11-4.. الاتحاد يقلص الفارق برميتين حرتين

11-2 للأهلي

9-2 للأهلي

8-2 للأهلي

ثلاثية ترفع النتيجة إلى 6-2 لصالح الأهلي

الأهلي يتقدم 3-2 برمية حرة

الأهلي يتعادل 2-2

2-0 للاتحاد.. أول سلة بعد دقيقتين من المباراة

بداية المباراة

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