برشلونة أم السعودية؟ ماذا يعني فشل فريق ميسي في التأهل لنهائيات الدوري الأمريكي

خسارة إنتر ميامي الأخيرة أمام سينسيناتي بهدف دون رد أشعلت وسائل الإعلام بطريقة مختلفة، فهي لا تعني فقط القضاء حسابيا على فرص فريق ليونيل ميسي بخوض نهائيات الدوري الأمريكي، بل تعني إمكانية رؤيته في بلد آخر قريبا.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

إنتر ميامي الآن يحتل المركز الرابع عشر وقبل الأخير في القسم الشرقي برصيد 33 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المركز التاسع أقرب مراكز التأهل إلى النهائيات، ولا يبقى له سوى مباراتين.

وبعد أن يلعب ميامي مباراتيه ضد تشارلوت في 19 و22 أكتوبر، لن يلعب مجددا حتى بداية الموسم الأمريكي الجديد في أواخر فبراير المقبل.

بكلمات أخرى.. ميسي في منزله بين نهايات أكتوبر وفبراير، وهناك من يبحث عن استغلال ذلك في يناير.

سبورت: موقف برشلونة

انتشرت على الفور شائعات محببة لجماهير برشلونة عن عودة أسطورة النادي إلى صفوفه من جديد، ولو لمدة شهرين على سبيل الإعارة حتى يبدأ الموسم الأمريكي الجديد.

قضت صحيفة سبورت الكتالونية على تلك الشائعة في مهدها، أولا بالمعطيات المنطقية، وثانيا بمصادرها التي تؤكد أن لا ميسي ولا أي من أفراد محيطه يفكرون بالأمر من الأساس.

المعطيات لدى برشلونة واضحة للغاية، فالنادي لا علاقة له بتغذية تلك الشائعات، ولم يكن الأمر بتلك السهولة في الصيف حين حاول خوان لابورتا رئيس النادي إنهاء تلك الصفقة بنهاية عقد ميسي مع باريس سان جيرمان.

والآن حتى لو تم التوصل لاتفاق بشأن تلك الإعارة، فإن الأمر سيكون شبه مستحيل من الناحية العملية بالنظر لقواعد اللعب المالي النظيف.

لماذا؟ حتى لو اتفق ميسي على رقم زهيد في تلك الإعارة القصيرة، فإن رابطة "لا ليجا" ستحتسبه ضمن الرواتب المرتفعة بالنظر لقيمته والتقييم الذي ترى أنه يجب أن يتلقاه، تماما كما فعلت مع جواو فيليكس، الذي يتلقى 400 ألف يورو كراتب صاف من برشلونة، ولكن رابطة "لا ليجا" تحتسب له مبلغا يقارب 4 ملايين يورو.

أيضا يملك برشلونة أولوية أخرى للمستقبل، وهي التعاقد مع البرازيلي الواعد فيتور روكي في يناير. الصفقة حسمت بالفعل مقابل 30 مليون يورو كقيمة ثابتة و31 مليون يورو كمتغيرات إضافية، وبالطبع يسعى برشلونة لتسجيله بدون مشاكل.

أس: السعودية ترقب

الكل يعرف بشأن محاولات الهلال السعودي لضم ميسي في الصيف الماضي، والتي فشلت باختيار اللاعب للعرض الأمريكي في النهاية.

المشروع السعودي مستمر على الجانب الآخر كما هو، فما بدأ بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، استمر بضم كوكبة من النجوم على رأسها نيمار وكريم بنزيمة ونجولو كانتي ورياض محرز والمزيد..

ربما يكفي كل ما استقطبته السعودية بالفعل، ولكن من سيفوت فرصة استقطاب ميسي أيضا؟

بحسب صحيفة "أس" الإسبانية، نقلا عن الصحفي رودي جاليتي، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم وصندوق الاستثمار ينظران في إمكانية ضم ميسي لتلك الفترة بين فتح القيد الشتوي وبداية الدوري الأمريكي، ولا يزال التقييم الداخلي جاريا.

في النهاية يبدو أن الأيام المقبلة ستحمل المزيد من التطورات بشأن مستقبل اللاعب الأكثر تتويجا بجائزة الكرة الذهبية، فمن الطبيعي أن تثير فكرة جلوسه في المنزل طوال هذا الوقت طمعا منطقيا في اغتنام الفرصة.